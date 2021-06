Dohání nás i Češi, trenér selhal hned při první zkoušce, říká švédský novinář po ostudě hokejistů na MS

PRAHA Přední švédský novinář Uffe Bodin v rozhovoru pro Lidovky.cz popisuje hořkou náladu v zemi poté, co její hokejová reprezentace - stále velmoc - prožila v Lotyšsku na mistrovství světa historické fiasko. Co sportovní pohromu a absenci v play off způsobilo a čekají Švédsko po dvou zlatých medailích z let 2017 a 2018 radikální změny?

Uffe Bodin pracuje jako šéfredaktor uznávaného švédského webu hockeysverige.se.

Povězte, jaká panuje ve Švédsku nálada?

Docela nepřátelská, fanoušky páté místo v základní skupině silně znepokojilo. Očekávali mnohem víc, vždyť je to nejhorší švédský výsledek od roku 1937. Oni i média pochybují, jestli je trenér Johan Garpenlöv tím správným mužem. Už při jeho nástupu před sezonou 2019/20 panovaly obavy, že není na takovou zodpovědnost připravený.

Ano?

Taky do té doby netrénoval nikde vysoko, dělal jen asistenta u reprezentace. Selhal hned při první zkoušce. Zároveň myslím, že by měl dostat další šanci, ale osobně jsem spíš skeptický, že by na olympiádě v roce 2022 uhrál lepší výsledek. Vypadá to, že švédský hokej je na národní úrovni na ústupu. Nepodařil se ani šampionát dvacetiletých, kde junioři skončili ve čtvrtfinále.

Mělo by Švédsko provést radikální změny? Přece jen váš hokej stále patří mezi absolutní elitu, nedávno jste brali dvě zlata z mistrovství světa.

Asociace si musí sednout a zamyslet se, protože jdeme špatným směrem. Spousta zemí se na nás tlačí, zmenšují výkonnostní mezeru. I Česko nás dohání, Finsko, USA... Nemluvě o Kanaďanech a Rusech, kteří jsou dávno před námi. Pořád máme v NHL mnoho skvělých hráčů, ale těch špičkových je méně a méně.

Jakou roli hrála při neúspěchu na MS prohra s Českem?

Je to jeden z nezdarů, ale horší byly porážky s Dánskem a Běloruskem. U Česka šlo hlavně o způsob, jakým prohráli. Dvě třetiny hráli dobře, pak se nechali vyloučit a Vrána vstřelil výstavní gól. Švédům pak chybělo palivo, obecně se na turnaji nedokázali poprat s překážkami.

Jak dlouho bude Švédsko letošní mistrovství vstřebávat?

Jednoznačně je to fiasko, měl by se trochu pročistit vzduch, trenéra teď budou všichni bedlivě sledovat. Má co dokazovat. Když lidé používají slova jako skandál a ostuda, přijde mi to trochu silné. Ale na druhou stranu asi i vhodné, když poprvé za 84 let nepostoupíte ze skupiny...

Přijde panika, nebo Švédové zachovají klid?

Není třeba panikařit, jde o jeden turnaj, není to konec světa. Ale je to varovné znamení, že Švédsko musí zůstat pokorné. Lidi musí pochopit, že úspěch netrvá věčně a není samozřejmý. Ať zůstanou trpěliví.

Čemu tedy švédské výsledky přičítáte, covidové době?

Tak podmínky byly pro každou zemi stejné, ne? I pro Česko. Jasně, nepřijelo tolik hráčů z NHL, na čemž Švédi v poslední době stavěli, ale zase, i to bylo pro všechny stejné. Je to výsledek práce trenérů. Ti jsou zodpovědní za to, že tým nebyl dostatečně odolný, byl měkký. Přivezli spoustu šikovných hráčů, ale chyběli dříči, siloví hráči, kteří by se tlačili do brány.

Lze si z turnaje odnést něco pozitivního?

Brankáře Reideborna, bez něj by na tom byli Švédové ještě hůř. Byl to nejlepší hráč reprezentace a taky aktuálně podepsal smlouvu s CSKA Moskva v KHL.

Jak vlastně mistrovství světa vaši krajané prožívají? Jsou někde mezi českou posedlostí a kanadským nezájmem?

Lidi říkají, že je šampionát nezajímá, ale když se podíváte na sledovanost v televizi, zjistíte, že třeba zápas s Českem vidělo přes dva miliony lidí. To je obrovské číslo. Zájem je větší, než byste čekali, a na bitvy o medaile se samozřejmě vždycky sejdou davy.

Jestli si Švédi moc nezvykli na úspěchy...

(smích) Myslím, že jsou z posledních let trošku rozmazlení, ano.

Ještě trochu k politice. Jak veřejnost reagovala na rozhodnutí klubu Leksand neletět do Běloruska k zápasu Ligy mistrů?

Švédsko bylo vždy kritické k tomu, co se v Lukašenkově diktátorském režimu děje, takže rozhodnutí klubu lidé spíš schvalovali. Spousta vám pořád bude říkat, že nemáte tahat politiku do sportu, ale většinu klub potěšil. Lidi tu vnímají, co se v Bělorusku děje za příšerné věci.