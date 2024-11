Litvínov vyhrál v Českých Budějovicích, Kometa si poradila s Karlovými Vary

České Budějovice – Litvínov 3:4

Vítězný gól dal ve 33. minutě slovenský útočník Maxim Čajkovič. Motor, který podlehl Litvínovu ve vzájemných soubojích počtvrté za sebou, prohrál třetí z uplynulých pěti duelů a zůstává jedenáctý.

Domácí opět bez nemocného kapitána Gulaše byli zpočátku mírně aktivnější. První střelu na Zajíčka vyslal Olesen. Po trochu hluchém časovém úseku, ve kterém Jihočeši promarnili přesilovku, následoval pokus Tomana. Na protější straně se osmělil Czuczman.

Po neefektivním obléhání litvínovské branky v 9. minutě vyrazil do brejku po levé straně Sukeľ, ale ztroskotal na připraveném Kloučkovi. Při vyloučení Davida Kašeho trefil Štencel tyčku po nápřahu od modré čáry.

Za katr usedl také českobudějovický Olesen a jeho spoluhráčům se podařilo skórovat v oslabení. Z přečíslení dvou na jednoho se ranou bez přípravy z pravé strany trefil Beránek, nezištně přihrál Zohorna. V pokračující přesilovce ale vyrovnal Koblasa. V další početní výhodě krátce před první sirénou neproměnil příležitost Zohorna.

Využití zařídil 17 vteřin po zahájení druhé části Štencel, jenž překonal Zajíčka střelou od modré čáry. Hosté vyrovnali za necelé tři minuty. Při vyloučení Doudery se švihem z levého kruhu přesně trefil Ondřej Kaše. Do zajímavých příležitostí se dostali českobudějovický Beránek a litvínovský Maštalířský.

Obrat Severočechů krátce před polovinou základní hrací doby završil pohotový Sandberg poté, co se hostům podařilo úplně rozebrat obranu Motoru. Za další čtyři minuty vyrovnal Přikryl švihem z mezikruží, jenže za 39 vteřin znovu vedli hosté. Čajkovič úspěšně tečoval Czuczmanovu střelu od modré čáry. Pokusy Harrise a Reillyho o srovnání stavu vyzněly naprázdno.

Litvínovský kapitán Sukeľ v úvodu třetí části nabídl Jihočechům další početní výhodu, z té se však zrodila pouze nepříliš nebezpečná Pechova střela po ledě. Přeskupené formace Motoru, do nichž se zapojil i třináctý útočník Valský, zoufale hledaly cestu k litvínovské brance, navíc je zbytečným vyloučením přibrzdil Harris. Domácí přežili nepříjemné oslabení, jenže hra se stále odvíjela více v jejich obranném pásmu.

Jednou z výjimek byl střelecký pokus Tomana, ten však zakrátko fauloval a rozhodčí jej po zhlédnutí videa poslali předčasně pod sprchy. Následovala pětiminutová přesilovka Litvínova, v jejímž závěru se paradoxně ocitl v šanci Doudera, ale Zajíček byl na místě. Power play domácích brzy skončila vyloučením Zohorny. Přesto Klouček znovu opustil brankoviště, načež si Motor si vynutil trest Czuczmana, chvíli hrál ještě šest na čtyři, ale skóre se nezměnilo.

Jiří Hanzlík (České Budějovice): „Hosté blokovali střely, byli šikovnější v soubojích u mantinelů. Výsledek je vždycky mozaikou mnoha věcí, které se stanou. Naši hráči, s výjimkou Beránka, nejsou ochotní blokovat puky. Po nezblokovaných střelách jsme dostali dva góly. V závěru jsme zase příliš dlouho hráli v oslabení, prostě jsme si nevážili vývoje zápasu.“

David Kočí (Litvínov): „Pro nás to byl těžký zápas. Nezačali jsme dobře, nešly nám nohy. Soupeř hrál lépe, vytvořil si několik šancí, ale ustáli jsme to. Potom jsme si pomohli dvěma využitými přesilovkami a nakonec jsme velmi rádi za tři body.“

Kometa Brno – Karlovy Vary 4:2

Kometa do zápasu vletěla impozantně, lepší třetinu v této sezoně ještě nezažila. Již v 16. vteřině se prohnal po levém křídle Cingel, naservíroval kotouč do brankoviště, kde stál uzdravený Flek a Kometa svým nejrychlejším gólem sezony vedla. V 7. minutě mohla padnout další branka, tentokrát střelec Flek hledal mezi kruhy svého osamoceného asistenta Cingela, Frodl byl proti navýšení brněnského vedení.

To stejně nakonec přišlo v 11. minutě, kdy za hru vysokou holí seděl na trestné Jaks. Brňané dostali k dispozici čtyřminutovou přesilovku a tu hned v jejím úvodu využil Flek po přihrávce nové akvizice Šimona Stránského. Na ledě v prvních dvaceti minutách existovalo pouze jedno mužstvo, dominanci Komety potvrdil v 16. minutě rychlonohý bek Marek Ďaloga, který dostal puk do jízdy od Kose a slovenský zadák překonal Frodla střelou mezi betony.

Ve druhé třetině se hrál opatrný hokej plný nepřesností. Karlovy Vary se ale přeci jen probraly a byly aktivnějším týmem. Bylo na nich cítit, že chtějí s výsledkem něco udělat. Salsten dostal nabídku mezi kruhy, měl prostor a připravil si dobrou střeleckou pozici, jeho radost však zhatil Krošelj. Za polovinou utkání se hosté dostali do hry.

Procházka napálil kotouč od modré čáry, slovinský gólman toho mnoho neviděl a puk skončil v jeho síti. Na vývoj utkání chtěl zareagovat samostatnou akcí Ďaloga, který ve svém druhém nájezdu tentokrát přestřelil Frodlovu branku.

Brňané i ve třetí části hry úplně vypadli z rytmu a chtěli si spíš hlídat výsledek. Jenže to se jim letos už mnohokrát nevyplatilo a z duelu se vždy stalo drama. Toto tvrzení se potvrdilo hned od úvodu třetiny, kdy Karlovy Vary tlačily, nejprve se neujala Beránkova střela, následně zazvonila za Krošeljem tyč po pokusu Jiskry a v 48. minutě už bylo sníženo. Po Jiskrově střele ještě brněnský gólman zasáhl, na dorážku Beránka z ostrého úhlu už ale nedosáhl

Domácí se zkusili vymanit z pasivity, po delší době prověřil Frodlovu pozornost Okál. Potom při akci Stránského, který mířil sám na branku, si poradil opět karlovarský gólman. Energie nehrála vůbec špatně a při troše štěstí mohla i vyrovnat, ale na žádné nervydrásající momenty se už zřejmě nechtěla dívat dvojice Ďaloga - Mueller. Slovenský bek v brejku dva na jednoho našel amerického snajpra a ten se trefil přesně pod horní tyč. Západočeši ještě v závěru zkusili vykřesat naději a Jaksem orazítkoval tyč. V power play se stav už také nezměnil a Kometa tak dokráčela ke třem bodům.

Kamil Pokorný (Brno): „Měli jsme výborný vstup do utkání, který nám pomohl. Na něj jsme nabalili další dva góly, byli jsme produktivní. Druhá třetina ještě byla vyrovnaná, ale už jsme tam začali ztrácet kotouč ve středním pásmu, soupeř nám ujel. Nakonec jsme dostali gól od modré čáry, což byla taková branka naděje pro Vary. Ve třetí třetině jsme se dostali pod obrovský tlak. Úplně jsme vypadli z role a přestali hrát. Bylo hrozně složité nastartovat zpátky, abychom byli konkurenceschopní. Po druhém gólu to viselo ve vzduchu, není to poprvé letos.“

David Moravec (Karlovy Vary): „Hodnocení je narýsované jak plátno u architektů. První třetina byla dost tragická z naší strany. Už v prvním střídání jsme dostali gól, ale i to se může stát. I tak je to trestuhodné, přijeli jsme den dopředu a připravujeme se po stránce kondiční, abychom měli energii. Začátek byl opravdu hodně špatný. Prolínalo se to celou první třetinu. V šatně jsme si trošku vyčistili hlavy a začali hrát to, co chceme. Bez vyhraných soubojů a montérek to ale prostě nejde. První třetina nás pohřbila. Potom jsme se snažili dostat zpátky do zápasu, což se nám podařilo tím způsobem, že jsme ztráceli už jenom jeden gól. Několik šancí jsme neproměnili, soupeř využil našeho zaváhání a odskočil na 4:2. Pak to už bylo těžké.“