Malý fašista, schytal hodně puků do hlavy. Rusové tepou Haška za jeho výroky

„Neviním však toho kluka (Jaškina) ani jeho agenta, ale vládu a český parlament, že doposud nepřijali zákon, který toto zakazuje,“ napsal dvojnásobný vítěz Stanley Cupu na Twitteru.

Koževnikov se nad jeho slovy podivoval. „Dřív se s Rusy normálně setkával, hrál tady a všechno bylo v pořádku,“ připomněl pro agenturu Ria Novosti Haškovo angažmá ve Spartaku Moskva v sezoně 2010/11.

Dominik Hasek @hasek_dominik Mrzí mě to moc. Práce českého občana v RF je podporou ruského režimu, války na UA a tedy nebezpečí pro naši zemi a její občany. Neviním však toho kluka ani jeho agenta, ale vládu @strakovka a parlament ČR, že doposud nepřijal zákon, který toto zakazuje https://t.co/5oiew7MJmj oblíbit odpovědět

„Zničehonic mění své životní postoje. Nevím, co na to říct. Asi jen blouzní, možná má koronavirus,“ dodal bývalý reprezentační útočník.

Pro agenturu TASS se k celé situaci vyjádřil také Valerij Kamenskij, člen Triple Gold Clubu, který sdružuje hráče, co vyhráli olympijské hry, světový šampionát i Stanley Cup.

„Jak souvisí hokej s politikou? Zřejmě během kariéry schytal hodně puků do hlavy.“

Neozvali se jen sportovci, na Haškovy výroky zareagoval i předseda výboru Státní dumy pro tělesnou kulturu a sport Dmitrij Sviščev.

„Je zvláštní od něj slyšet něco takového. Z minulosti je v naší zemi známý, milovaný a respektovaný jako sportovec i člověk. Bohužel, teď se chová zvláštně,“ uvedl.

Zlatý medailista z Nagana se vůči politice Kremlu vymezuje od počátku válečného konfliktu na Ukrajině, už několik měsíců žádá vyřazení ruských sportovců ze světových soutěží.

Na jaře dokonce kontaktoval Garyho Bettmana, šéfa NHL, se žádostí o vyloučení Ovečkina, Malkina, Vasilevského a spol. ze zámořské hokejové soutěže.

„Naléhal jsem na něj, aby myslel na to, co prožívají lidi na Ukrajině. Navrhoval jsem, aby svolal majitele klubů a probrali to. Napsal, že není téhož názoru,“ řekl pro iDNES Premium.

Už tehdy se v Rusku nedočkal pochopení. „Velký Dominátor se proměnil v obyčejného fašistu. Jeho optikou zřejmě za situaci na Ukrajině mohou i kluci, kteří řadu let hrají v NHL. Ale je velmi těžké najít jakoukoliv jinou vinu kromě toho, že jsou Rusové,“ poznamenal novinář Dmitrij Kuzněcov pro web sovsport.ru.

Jaškinův přesun z Arizony do Petrohradu konflikt mezi oběma stranami opět oživil. Devětadvacetiletý útočník doplní v KHL obránce Libora Šuláka a útočníka Rudolfa Červeného, kteří budou hájit barvy Vladivostoku.

Zatímco z řad české hokejové veřejnosti schytal za svůj krok výraznou kritiku, v Rusku si jeho návrat po roční odmlce pochvalují.

„Je velice cenné, že vedení SKA přesvědčilo elitního hráče, aby v této době zamířil do naší soutěže. Dmitrij je vůdce, navíc se osvědčil jako kanonýr,“ prohlásil bývalý generální manažer několika klubů z KHL a v současnosti televizní komentátor Leonid Vajsfeld.