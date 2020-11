Dostál si podmaňuje Finsko. Teprve dvacetiletý brankář vládne ligovým statistikám

Helsinky Stejné kousky, jaké předvádí ve finské nejvyšší lize, jste málem viděli už i v hokejové reprezentaci na turnaji Karjala. Kdyby premiéru mezi seniory Lukáši Dostálovi neodložilo rozhodnutí klubu Ilves nepustit ho, zřejmě byste pochopili, proč je 20letý Čech aktuálně nejlepším brankářem v severské zemi.

Filip Pešán ho na první akci národního týmu moc chtěl, ale z klubu mu přišla zamítavá zpráva. Proč měl Pešán zájem?

Důvodů je mnoho.

Dostál působí ve Finsku už třetím rokem, za minulou sezonu si vysloužil cenu pro nejlepšího brankáře celé ligy, na přelomu roku se také snažil hájit brankoviště jinak slabých juniorů na mistrovství světa dvacetiletých v Ostravě.



Nejlepším brankářem finské nejvyšší soutěže se stal i za letošní měsíc říjen a není se čemu divit, Dostál má po 11 zápasech úchvatné statistiky. 10 výher, úspěšnost zákroků 94,1 procent, průměr obdržených branek 1,64.



To jsou nejlepší čísla ligy (Patrik Bartošák za Lahti Pelicans je na třetím místě s 91 procenty).

„Že ve Finsku můžu hrát, je nejlepší, co se mi mohlo stát. Jsem za to vděčný. Liga je ohromná škola života,“ vykládal Dostál v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz.



I listopad má povedený, dosud si poradil s oběma soupeři: nejdřív minulý týden v přímém souboji přetlačil během městského derby Dominika Hrachovinu z Tappary Tampere (5:4), o den později vychytal první nulu v sezoně proti Vaasan Sport.

Klubový web Ilves Tampere ho za výkony ocenil. Začátkem týdne o něm vydal pochvalný článek s titulkem „Král na ledě“.



„Fanoušci mi dokonce vymysleli písničku. Myslím, že to není zrovna obvyklé,“ cituje web mladého brankáře (píseň však není k nalezení).

Z Dostála opravdu roste velice talentovaný hráč, možná i s potenciálem budoucí hvězdy. Z NHL ho pozorně sledují nejen majitelé práv z Anaheim Ducks. Zejména je ovšem musí těšit slova, jaká z Dostálových úst vycházejí:

„Není všechno jen o hokeji, chci růst i jako člověk, takže ve volnu trénuju mozek a snažím se učit.“

„Každý den mi dává příležitost naučit se něco nového a ukázat ze sebe to nejlepší. Prostě chci být se sebou spokojený. Vědět, že jsem udělal všechno, co jsem mohl.“



„Určitě jsem perfekcionista. Buď je něco hotové na 100 procent, nebo to není vůbec. Hodně času přemýšlím nad svými technikami chytání i dalšími detaily.“



Poslední slova pronesl začátkem listopadu pro ligový web ve Finsku.

Dostál si finskou soutěž podmanil. Klub mu za to rád dává prostor na sociálních sítích (viz níže). A to i přesto, že pro českého mladíka je finská liga už „jen“ zastávkou. Až to půjde, měl by se odebrat do zámoří a zabojovat o co nejlepší místo v hierarchii právě Anaheim Ducks.

„Nevím, kdy odletím, jen vím, že to přijde. A když mě pak postaví do brány, odvedu maximum,“ říká prozaicky Dostál.