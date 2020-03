Draisaitl a McDavid zazářili v NHL při výhře Edmontonu pěti body

New York Útočníci Leon Draisaitl a Connor McDavid dovedli shodně pěti body hokejisty Edmontonu k vítězství v pondělním utkání na ledě Nashvillu 8:3. Draisaitl díky čtyřem gólům a jedné asistenci vylepšil svoji bilanci v čele pořadí produktivity na 107 bodů. McDavid si jednou brankou a čtyřmi přihrávkami polepšil na 94 bodů a předstihl dosud druhého Davida Pastrňáka z Bostonu, který má na kontě o tři body méně.

Edmonton o vítězství rozhodl ve třetí části, kterou vyhrál jednoznačně 5:0. Všech pět branek vstřelili hráči Oilers mezi 45. a 50. minutou a třikrát se v této pasáži prosadil Draisaitl.



„Říkám to už pět let. Leon (Draisaitl) je výborný hráč a jsem rád, že si ho konečně cení i široká veřejnost,“ pochválil německého útočníka McDavid, který si potřetí v sezoně připsal pět nebo více bodů za zápas.

Draisaitl vstřelil druhý hattrick v NHL a už nyní překonal své bodové maximum v kariéře. Rekord z minulé sezony vylepšil o dva body. „Vstřelil jsem čtyři góly, takže se cítím dobře. Mám dobrý pocit i z výkonu spoluhráčů, kteří mi to dnes povedenými akcemi dost ulehčili,“ řekl Draisaitl.

Edmonton zvítězil podruhé za sebou a upevnil si druhé místo v Pacifické divizi. Nashville je v Západní konferenci osmý a na pondělního soupeře ztrácí šest bodů. „Dnes jsme tvrdě narazili, ale dostali jsme přesně to, co jsme si zasloužili. Pokud budeme tímto způsobem hrát i v dalších utkáních, budou se takové výsledky opakovat,“ řekl rozzlobený trenér Predators John Hynes.

Colorado i bez odpočívajícího brankáře Pavla Francouze porazilo poslední Detroit 2:1 a připsalo si sedmé vítězství v řadě. V brance Avalanche, kterým chybí zraněný Philipp Grubauer, poprvé nastoupil Michael Hutchinson a k výhře přispěl 18 zákroky. Hvězdný okamžik si schoval do úplného závěru druhé třetiny, kdy zlikvidoval samostatný únik Anthonyho Manthy.

„Bylo to skvělé, opravdu zábava. Kluci přede mnou hráli tvrdě a soupeře do ničeho nepouštěli. Byl to nejlepší dárek k narozeninám, který jsem si mohl přát,“ prohlásil Hutchinson, který v den utkání oslavil 30. narozeniny.

Colorado na hřišti soupeře vyhrálo podeváté v řadě a drží se na druhém místě Západní konference o bod za St. Louis. „Možná to nebyl náš nejlepší zápas, ale bylo to poslední utkání z třízápasové venkovní série a my ho zvládli. Po třech výhrách se domů vracíme s pořádnou porcí sebevědomí,“ radoval se z povedeného tažení obránce Avalanche Mark Barberio.

Detroit, kterému stále chybí zraněný útočník Filip Zadina, prohrál dvacáté z posledních třiadvaceti utkání a je suverénně nejhorším týmem ligy.