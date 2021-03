Dvě rychlé série. Boleslav slaví historický postup, v semifinále je také Liberec

Pardubice Východočeské kluby se loučí s letošním play off hokejové extraligy už ve čtvrtfinále a nejrychlejší možnou cestou 0:4 na zápasy. Hradec ve čtvrtém duelu s Libercem většinu času vedl, nakonec třikrát inkasoval v závěru a podlehl 1:3. Skvěle rozehráno to měly také Pardubice, které vedly v souboji s Boleslaví už 3:0, ale jejich soupeř útočnou silou a pěti góly otočil nepříznivý vývoj a rychle postoupil.

Jestliže se Pardubice s přibývajícími zápasy v sérii s Boleslaví zlepšovaly, na čtvrté utkání si schovaly svůj nejlepší výkon. Třicet minut na ledě vládly, eliminovaly nátlakový hokej hostů. Východočeši otevřeli skóre v 7. minutě po ubráněném oslabení, z následné akce udeřil Poulíček. Už za chvíli Kousalovu přihrávku usměrnil do sítě bekhendem Tybor. Po nástupu do druhé třetiny Kosticyn krásně mezi pěti bránícími hráči našel Camaru a bylo to 3:0. Ve 22. minutě však snížil Jääskeläinen.

Ve vyrovnané druhé části úřadovali brankáři, Pardubice pálily všechno na bránu, hosty podržel gólman Růžička. Boleslav se od třetí části vrátila k tomu, co ji neslo celou sérii úspěch a hned se to projevilo. Ve 47. minutě Pavel Kousal obešel několik hráčů a snížil, za dalších pád desítek vteřin Šidlík poslal tvrdou ránu do tyče a odrazem od ní vyrovnal. Na konci 51. minuty Ševcově nahození šikovně tečoval Kotala mezi Kloučkovy betony a puk pomalu dojel za brankovou čáru.



Pardubice ještě mohly srovnat po průniku Kousala, který objel dva hráče, ale Růžička skvěle zasáhl lapačkou. Boleslavské vítězství ve čtvrtém duelu i v celé sérii potvrdil pátým gólem Stránský. Středočechy tak brzy čeká semifinále, Pardubice naopak poprvé od zavedení play off prohrály jakoukoliv sérii nejrychlejší možnou cestou 0:4.

