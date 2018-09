Extraliga: Mladá Boleslav přehrála Spartu, Chomutov utrpěl debakl od Plzně

Hlasy po utkání: Vladimír Čermák (Mladá Boleslav): "Byl to vyrovnaný zápas a zajímavý pro diváky. Chtěli jsme navázat na výhru v Brně, aby si někdo nemohl myslet, že to byla náhoda. Od našich hráčů to byl obětavý výkon, dobře jsme si plnili úkoly a výhru jsme si zasloužili. Teď se nám bude lépe pracovat a věřím, že se ještě více zvedneme." Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Bohužel jsme sehráli podobný zápas jako proti Hradci. Hrálo se vyrovnané utkání, dostali jsme se do vedení, ale trošičku jsme sundali nohu z plynu a Boleslav má natolik zkušené hráče, kteří si počkali na naše chyby a v podstatě během minuty převrátili celý zápas. Musíme si zanalyzovat, proč nám to teď nelepí. Možná uděláme nějaké změny v sestavě, máme hodně zdravých hráčů, takže chceme udělat nějakou rotaci. V neděli budeme mít pátý zápas v deseti dnech a možná se v některých situacích projevila únava. Máme zatím produktivní obránce, ale celý útok musíme zvednout." Jan Šťastný (Chomutov): "S výjimkou prvního střídání, kdy jsme dali branku, jsme podali katastrofální výkon. Bylo tam strašně moc individuálních chyb. Pokud nezměníme myšlení hráčů a nebudeme hrát to, co si říkáme, neporazíme nikoho. Byla to doslova katastrofa."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Vstoupili jsme do utkání špatně, dostali jsme gól v prvním střídání a celkově jsme neměli dobrý začátek. Hráčům chyběl pohyb a lepší reakce, ale naštěstí jsme se rychle vrátili gólově do zápasu. Ještě za hratelného stavu pro Chomutov jsme měli mraky oslabení, která jsme ale přečkali, a góly na 4:1 a 5:1 jsme výsledkově odskočili. Třetí třetina už dopadla, jak dopadla."