Extraliga se přeruší až od pondělí. O dalším postupu budeme jednat, řekl Řezníček

Praha Ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček počítá s tím, že před pondělním přerušením sportovních aktivit v zemi kvůli nárůstu počtu nakažených covidem-19 bude v nejvyšší soutěži odehrán do neděle naplánovaný program. O dalším postupu by měli zástupci klubů s vedením extraligy jednat, až se vyjasní, jak opatření zasáhnou i do tréninkové přípravy.

„Komunikujeme na všechny strany jak s kluby, tak se všemi vrchními představiteli, abychom vůbec zjistili, co to obnáší. Jestli to je opravdu tak, jak bylo vyřčeno. Počkáme tedy určitě na písemné vyhotovení, do večera bude probíhat komunikace. Do neděle se zatím v tom rozpisu, který jsme si určili, nic nemění. To se odehraje,“ řekl ČTK Řezníček.



V pátek jsou na programu v extralize duely Vítkovice - Karlovy Vary a Brno - Plzeň a v neděli Brno - České Budějovice a Litvínov - Sparta. Od začátku tohoto týdne se hraje v jednotlivých soutěžích po předchozím zpřísnění opatření bez diváků.



„Doufám, že zítra se vydá nějaké písemné rozhodnutí o těch omezeních. Co to znamená volnočasové aktivity a uzavřené prostory. Od toho se bude odvíjet další jednání. Já předpokládám, že víkend odehrajeme a v pondělí si kluby dají určitě sraz nebo svolám nějakou telekonferenci,“ podotkl Řezníček.

„Musíme to, co nám vláda nebo ministerstvo zdravotnictví nahlásí, respektovat. Jenom se ptáme na dílčí podmínky, jestli budou tak, nebo tak. Vždycky čekáme na písemné vyhotovení a podle toho se rozhodujeme, ale vypadá to tak, že od pondělka na čtrnáct dnů budou vnitřní prostory uzavřeny. Já z toho cítím, že by to měla být i tréninková činnost a všichni zůstanou doma,“ navázal Řezníček.

To by podle něj znamenalo další velký zásah do termínové listiny. „Tím se samozřejmě ta situace horší, protože znovunaskočení do hry nebo do zápasu vezme zase nějaký čas. Po znovuzavedení tréninku se pak o připravenosti na zápasy musíme bavit v řádech několika dnů, určitě ne jednoho nebo dvou,“ připojil bývalý obránce Plzně, Jihlavy, Olomouce, Sparty Praha a Karlových Varů.



Původně se měla extraliga hrát do 18. října včetně bez diváků, a i proto vedení soutěže sáhlo v minulých dnech k přeložení zápasů 11. kola o den na pondělí 19. října. Teď se situace opět mění. „Všechna rozhodnutí jsou dělaná v tom smyslu, abychom dodrželi co největší počet utkání a plnili nějaké závazky. Sportovně-technicky to máme na starosti a předkládáme klubům varianty, kde se hraje nejvíc utkání,“ uvedl Řezníček.

„Samozřejmě, že jsme pořád optimisticky vzhlíželi k tomu, že to nějak bude pokračovat, ale na základě čísel, která vidíme dennodenně v médiích a stoupají u nás, tak se určitě optimismus velice korigoval,“ dodal Řezníček.

Zástupci Českého hokeje také čekají na upřesnění. „Písemné usnesení z jednání vlády pochopitelně nemáme, nicméně z té tiskové konference vyplývá, že od pondělí budou na čtrnáct dní přerušené všechny profesionální a amatérské soutěže,“ uvedl tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

„Vzhledem k alarmujícím číslům epidemie se to víceméně dalo očekávat a nám nezbývá, než to respektovat. Soutěže včetně extraligy budou od pondělí na čtrnáct dní přerušeny, přičemž dalším postupem se bude zabývat vedení svazu, jednotlivých soutěží nebo jednotlivé kluby v příštím týdnu,“ navázal Zikmund. „Komplikace je, že se to pravděpodobně vztahuje i na tréninkovou činnost. Musíme počkat jednak na písemné usnesení vlády a také na výklad právníků,“ prohlásil Zikmund.

Řada klubů v extralize, první i druhé lize se za poslední dobu dostala do karantény. „Na jedné straně je pravda, že čísla, která se objevila v některých klubech, jsou vysoká. Na druhé straně profesionální sport není volnočasová aktivita, a pokud tréninky probíhají bez jakékoliv účasti veřejnosti, tak pro hráče a členy realizačního týmu je to výkon povolání,“ doplnil Zikmund.

Český národní tým čeká první akce na listopadovém turnaji Karjala v Helsinkách. Jeho součástí bude domácí zápas se Švédskem, který se uskuteční 5. listopadu v pražské O2 areně. „Reprezentace má v tomto směru výhodu, protože pokud by ta opatření trvala jen čtrnáct dnů, tak má další dva týdny do turnaje,“ řekl Zikmund.



„Pro kluby ale bude určitě důležité, aby i vzhledem k vývoji situace byl co nejdříve schválen a realizován kompenzační program pro profesionální sport, protože zatímco příjmů byly zase na další období zbaveny, tak náklady musí hradit neustále,“ dodal Zikmund.