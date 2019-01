Na Štěpána padala spousta branek, Zlín předvedl heroický obrat

PRAHA Na Štěpána chodí na extraligové zápasy početné návštěvy. Nejinak tomu bylo i letos, a tak si fandové mohli vychutnávat zajímavé střety, v nichž padalo požehnaně gólů. Hrálo se skoro kompletní kolo extraligy.

Výsledky 29. kola extraligy: Piráti Chomutov - Bílí Tygři Liberec 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) Branky a nahrávky: 15. Vantuch (Duda, Tomica), 35. Dietz (Vantuch, Flemming) - 18. M. Kvapil (Filippi, Ševc), 21. Lenc (Birner, Filippi), 52. Ordoš (L. Krenželok), 59. Ševc (L. Krenželok). PSG Berani Zlín - Mountfield Hradec Králové 6:4 (1:1, 2:3, 3:0) Branky a nahrávky: 12. Poletín (Popelka), 28. D. Nosek (Freibergs, J. Ondráček), 35. Popelka (Freibergs, Poletín), 43. Fořt (J. Ondráček, Kubiš), 48. Kubiš (J. Ondráček, D. Nosek), 58. J. Ondráček (Kubiš, Freibergs) - 16. Vincour (Vopelka), 31. F. Pavlík (Smoleňák, Zámorský), 32. Paulovič (Miškář, F. Pavlík), 34. R. Pavlík.

BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Branky a nahrávky: 18. Skalický (T. Knotek, Vondrka), 22. Žejdl, 49. Bernad (P. Musil, M. Látal), 56. Žejdl (L. Pabiška, Vondrka) - 32. Szturc (O. Roman). HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) Branky a nahrávky: 14. Jan Kovář (Gulaš, Kaňák), 32. Gulaš (Indrák), 39. Kracík (Stach, Čerešňák), 44. V. Němec (Jan Kovář, Čerešňák), 60. P. Straka (Eberle) - 30. Klimek (Forman, Smejkal), 42. Pech (Forman, Smejkal). HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 2:3 (0:3, 0:0, 2:0) Branky a nahrávky: 41. Holland (Rolinek, Hovorka), 48. P. Sýkora (Bubela, Kusý) - 7. Gerhát (Suchánek, J. Černý), 12. F. Lukeš (Ščotka), 16. Válek (Porseland, F. Lukeš). HC Olomouc - HC Kometa Brno 4:5 po prodloužení (2:0, 2:4, 0:0, 0:1) Branky a nahrávky: 17. Jergl (J. Knotek, B. Mráz), 19. J. Knotek (Ostřížek, Škůrek), 38. Ondrušek (B. Mráz, Laš), 39. J. Knotek (Jergl, Ostřížek) - 24. P. Holík (Süss, Štencel), 26. Köhler (Schaus, Štencel), 28. Zaťovič (O. Němec, P. Holík), 31. P. Holík (Mueller, Zaťovič), 64. P. Holík (M. Erat).



Zápas plný otoček viděli diváci ve Zlíně. Přijel Hradec Králové, s nímž hráli první třetinu domácí vyrovnaně, skóre 1:1 dávalo jakýsi příslib, že by ještě pár branek padnout mohlo. Ve druhé části se zlínští hokejisté dostali do vedení, jenže to si vzápětí Hradec uzmul díky dvěma gólům za 34 vteřin. Navíc potom ještě zvýšil Radovan Pavlík a s domácími to začalo vypadat opravdu špatně.

Jenže… Na Pavlíkovu branku zareagoval rychle zlínský Popelka a do kabin se šlo za celkem přijatelného stavu 3:4. Do třetí třetiny vyjel úplně jiný domácí tým, který proměňoval šance a během sedmi minut závěrečné části Zlín utkání opět otočil. Definitivní tečku za zápasem dělal brankou na 6:4 Jiří Ondráček.

Liberec odcestoval k zápasu do Chomutova, přičemž oba týmy byly před zápasem na druhém místě. Bílí Tygři od začátku, Piráti od konce tabulky. Podle toho ale nevypadal úvod zápasu, do vedení se jako první dostali domácí díky Vantuchovi. Jenže dvě minuty před koncem části srovnal nejlepší střelec extraligy Kvapil.

Neuběhla ani minuta druhé třetiny a do vedení šli hosté, jenže necelých šest minut před druhou sirénou vyrovnal obránce domácích Dietz. V závěrečné části se konečně rozbil stereotyp po brance za každý tým na třetinu, tentokráte opět padly dvě branky, ale obě do chomutovské sítě. Po výhře 4:2 tak bude mít liberecký tým příjemnou cestu na sever.

Překvapení se urodilo v Mladé Boleslavi. Sem dorazily Vítkovice, nicméně tým z východu republiky v poslední době nevypadá na to, že by hrál na čele tabulky, kam ale bodově zatím patřil. Navíc tým z města automobilů byl nažhaven dvěma předchozími vítězstvími. Hrál se ale vyrovnaný hokej, v němž měli ale více branek nakonec domácí.

Ti se prosadili v 18. a 22. minutě, přičemž hostující Szturc dokázal ve 32. minutě snížit. Veškeré naděje ale utnuli domácí obránce Bernard a útočník Žejdl, kteří přidali v závěrečné části po brance a nakonec se ze tří bodů radují boleslavští hráči.

Litvínovu stačilo v Pardubicích odehrát jedinou třetinu. V té se uvedl vedení 3:0 a Východočeši byli dopředu hodně dlouho marní. Závěrečnou část začali hrát pardubičtí hokejisté naplno, a nebyli daleko od toho, aby přinejmenším vyrovnali, ale nakonec jim to těsně uteklo – 2:3.

V Plzni proběhla správná hokejová bitva, v níž padlo dohromady sedm branek. Pět z nich padlo, k radosti domácích fandů, do sítě hostující Sparty. Ta nyní dokonce vypadla z desítky nejlepších týmů, která bude hrát v play-off. To rozhodně není pěkný dárek pro trenéra Uweho Kruppa.

Hned devět gólů viděli fandové na solidně zaplněném olomouckém stadionu. Zápas přímých konkurentů v tabulce odstartovala lépe Olomouc, jenže ve druhé části otočila Kometa z 0:2 na 4:2. To domácí Kohouti nechtěli připustit, a tak ještě do konce třetiny vyrovnali. A protože branka nepadla ve třetí periodě, šlo se do prodloužení, a přišel závar v domácím brankovišti, po němž vsítil rozhodující branku gól Petr Holík, který tak dokonal svůj hattrick.