Faksa pomohl Dallasu jednou asistencí, Francouz střídal zraněného Grubauera

Edmonton Útočník Radek Faksa pomohl Dallasu v úvodním utkání semifinále Západní konference NHL přihrávkou k výhře 5:3 nad hokejisty Colorada. Do branky poražených naskočil za nepříznivého stavu 1:3 Pavel Francouz, který ve 24. minutě nahradil zraněného Philippa Grubauera.

Německý brankář opustil hrací plochu na začátku druhé třetiny, když vykopl střelu Denise Gurjanova a po zákroku se ihned chytil za levou nohu. Do kabiny zamířil za pomoci spoluhráče Nikity Zadorova a lékaře.



„Něco si natáhl a nebyl schopný pokračovat. Až čas ukáže, jak vážné to je. Teď vůbec netuším, jak dlouho zůstane mimo hru, ale nečekám, že půjde zítra na led. Doufáme, že ho budeme mít zpět co nejrychleji. Do té doby musí svou práci odvést Frankie,“ uvedl kouč Colorada Jared Bednar.

Uklidňovat ho může, že se Avalanche neocitli v této situaci letos poprvé. Když se Grubauer v únoru zranil, odchytal Francouz 12 ze 13 utkání. Plzeňský rodák si v základní části připsal 21 výher z 34 startů a skončil v elitní desítce gólmanů v procentuální úspěšnosti zásahů (92,3) i průměru inkasovaných branek (2,41).

„Vypadalo to během sezony, jako bychom měli dvě brankářské jedničky. Potřebujeme, aby na ty výkony navázal a zopakoval je,“ řekl Bednar o Francouzovi. „Oblíbili jsme si ho, hráči za něj bojují. Frankie je taky pracovitý a udržuje si vysoký standard. Udělá cokoliv, aby nám pomohl k vítězství,“ dodal kouč.

Francouz zasáhl v play off do třetího utkání, v premiérovém startu ve skupině o nasazení vychytal právě Dallas a na nulu tehdy potřeboval 27 zákroků. Tentokrát pustil dvě branky z 20 střel. „Je to jiné, když jdete do branky uprostřed zápasu, než když víte, že budete chytat. Ale jako náhradní gólman musíte být každý den připravený, že budete hrát. Proto jsem tady,“ konstatoval Francouz.

Trenér Dallasu Rick Bowness si nemyslí, že by brankářská změna nějak ovlivnila zápas. „Ani jeden tým nehrál poté jinak. Když se střídají gólmani v průběhu zápasu, chcete nového zasypat co nejvíce střelami. Ale ani nám nedali moc příležitost. Nebyl to velký zásah,“ řekl kouč.

Na obou stranách hrály prim elitní řady, každá vstřelila tři góly. Skóre otevřel ve čtvrté minutě centr první formace Dallasu Tyler Seguin, který zužitkoval přihrávku Jamieho Benna zpoza branky. Střelou z mezikruží vyrovnal Nathan MacKinnon, ale ještě v úvodní třetině odskočili Stars na 3:1.

Vedení vrátil Dallasu Blake Comeau, jehož střela skončila v brance po teči od hole bránícího Ryana Gravese. Faksa asistoval u třetího gólu Dallasu, když vyhodil ve vlastním pásmu puk o mantinel a založil tím rychlý protiútok. Kotouč dojel u útočné modré čáry Benn a přihrávkou z levé strany uvolnil Alexandra Radulova, který si rozpohyboval Grubauera a bekhendem mu poslal kotouč mezi betony.

„Po minulém utkání s Calgary (Dallas už v sedmé minutě prohrával 0:3) jsme chtěli, abychom dobře začali a aby všechny čtyři naše lajny jely od prvního střídání na maximum. To se povedlo,“ řekl Benn, který si připsal tři přihrávky. „Jakmile se vaše první řada prosadí tak brzy, je to dobré znamení. Víte, že jim to půjde, a jen je necháváte hrát. Bez gólů svých nejlepších hráčů se nedostanete nikam,“ uvedl trenér Dallasu Bowness, jehož elitní formace posbírala osm bodů (3+5).

Brzy po příchodu Francouze na led snížil Gabriel Landeskog chytrým nahozením z nulového úhlu o beton Antona Chudobina. Český gólman kapituloval v polovině utkání z Radulovovy dorážky, ale v závěru druhé třetiny dal MacKinnon tečí kontaktní branku. V posledním dějství se prosadil jen Roope Hintz, který překonal Francouze střelou z pravého kruhu nad lapačku.

„Vypadali nažhaveněji než my. Vybrali jsme si slabší den,“ připustil MacKinnon, který vede produktivitu play off s 16 body (6+10). „Už na konci série s Calgary (Dallas vyhrál poslední tři zápasy), se zdálo, že se našli. Hráli mnohem lépe než ve skupině o nasazení, kde jsme je porazili (4:0). To je důležité. Jakmile postupujete dál, narážíte na silnější týmy a musíte ze sebe dostat to nejlepší. To se nám nepovedlo, musíme hrát lépe,“ dodal Landeskog.