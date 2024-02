Chceme od Jágra vysvětlení, ne vtípky. Fanoušci Kladna pokračují v protestu

Dokument Některé klíčové otázky aktivních fanoušků Kladna A) Je pravda, že v nedávné době došlo k nabídce odkupu klubu ze strany dvou bývalých kladenských hráčů, která byla odmítnuta? Nebyl jeden z argumentů Jaromíra Jágra ten, že klub vede z toho důvodu, že nikdo jiný o něj nemá zájem? B) Jakou cenu má momentálně kladenský hokejový klub? Na základě čeho je jeho cena určena a jakou hodnotu mají jednotlivé „části klubu“? C) Jakou cenu a hodnotu klubu očekává majitel/majitelé klubu za rok? D) Je klub spokojen se svou komunikací směrem ven k širší fanouškovské veřejnosti? Považuje svou komunikaci za upřímnou a transparentní? E) V návaznosti na předchozí otázku, jak se klub staví zpětně k následujícím výrokům a gestům vůči fanouškům a veřejnosti: kritika fanoušků a návštěvnosti z úst Jaromíra Jágra v kontrastu s dlouhodobými tristními výsledky klubu, angažmá J. Hudáčka a komunikace klubu směrem ven + následné instagramové příspěvky na osobním profilu Jaromíra Jágra? Vypnutí komentářů na sociálních sítích bez vysvětlení? F) Ze strany Jaromíra Jágra zazněla ta informace, že příští rok zde mládež a klub nemusí být. Má už mládež zajištěn dostatek peněz na svůj chod i v případě sestupu do první ligy? Řešili se případně sponzoři jednotlivých mládežnických kategorií? G) Podle jakých kritérií je každoročně poskládán tým na příští sezonu? Běžnému fanouškovi se každoroční postup kladenského klubu může zdát neprofesionální a chybný. Tým každoročně opustí vysoké procento hráčů bez smlouvy, včetně opor (viz A. Kubík loni). Letní přípravu pak tým většinou absolvuje v nekompletní sestavě, která se ustálí většinou až z kraje sezony. Zdroj: kladenaci.info