Pešán dál zůstane u národního týmu, povede jej minimálně na olympiádě v Pekingu

„Filip zůstává, do Číny poletí jako hlavní kouč, realizační tým je rovněž beze změny,“ uvedl Nedvěd pro server iSport.cz.

O Pešánově konci se začalo spekulovat po špatných výkonech na ruském turnaji Channel One Cup, kterým čeští hokejisté navázali na nepovedenou finskou Karjalu o měsíc dříve. Z šesti duelů šestkrát prohráli. S celkovým skóre 11:24. Bídně přitom nevypadala jen čísla, ale i předváděná hra.

Nyní už je navíc jasné, že realizační tým na olympiádu vezme ve srovnání s Channel One Cupem buď podobný, anebo na papíře ještě o něco slabší celek. Hráči z NHL do Číny po dohodě mezi vedením ligy a hráčskou asociací NHLPA nepojedou. Hokejisté z Evropy se pak mohou rozhodnout, jestli se do Pekingu za nadstandardně přísných podmínek vydají.

Šéf českého hokeje Tomáš Král pro iDNES.cz sdělil, že se otázce Pešánova setrvání ve funkci na svazu budou věnovat.

„Se členy výkonného výboru jsem v kontaktu a důvody neúspěchů se zabýváme. S návrhem na odvolání trenéra nebo realizačního týmu se na mě nikdo z nich zatím neobrátil. Situaci se budeme v každém případě věnovat i mezi svátky, v klidu si chceme vyslechnout mimo jiné návrhy a názory generálního manažera Petra Nedvěda.“

Hlasy z výkonného výboru během úterního dne pak naznačovaly, že Pešán ve funkci pravděpodobně zůstane. Pro jeho pokračování v pozici kouče byl i jeden z členů výboru a předseda prvoligových Litoměřic Daniel Sadil.

„Neumím si představit, že by přišel nový trenér a mávnutím kouzelné hůlky z kapsy vytáhl nové a lepší hráče. S turnaji spokojený nejsem, ale Filip má naši důvěru, moji určitě,“ uvedl pro iDNES Premium.

Pokud se uvažovalo o možném odvolání 43letého kouče, hlavními překážkami v cestě za ním mohly být nedostatek času a také personální krize. Kromě varianty, kdy by mužstvo převzali oba asistenti Martin Straka s Jaroslavem Špačkem, jsou totiž další nabízející se adepti zatíženi prací v extraligových klubech.

Pešánův kontrakt zahrnuje i květnové mistrovství světa ve Finsku. O svůj post na lavičce by však mohl přijít ještě před ním, beze změn se realizační tým chystá zatím jen na olympijské hry, což vyplývá ze závěru Nedvědova vyjádření.

„Výsledky na mezinárodní scéně mě donutily přemýšlet nad případnou změnou, nicméně rozhodnutí je takové, že na olympiádu jedeme ve stávajícím složení.“

V Pekingu se tak velmi pravděpodobně schyluje i k boji hráčů za vlastního trenéra. Do Tampere už by s nimi mohl jet někdo jiný.