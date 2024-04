Pardubice - Třinec 3:0. Pětiminutovka snů přihrála klíčový mečbol Dynamu

Především zpočátku zápasu bylo znát, že se hraje o hodně. Nakonec záhadu, kdo získá klíčový mečbol, rozřešilo 304 sekund ve druhé třetině. Během snového úseku z pohledu domácích se trefili Lukáš Radil, kapitán Lukáš Sedlák a Martin Kaut.

Gólová sprcha vyhnala poprvé ve finále z branky Ondřeje Kacetla, kterého v 35. minutě vystřídal Marek Mazanec. Ve zbytku zápasu třinecká obrana fungovala spolehlivěji a skóre se už nezměnilo.

Nadšení fanoušci v pardubické aréně tak měli hned několik důvodů k oslavě: jejich oblíbenci předvedli trpělivý a disciplinovaný výkon, který je dovedl k jasné výhře, Will udržel čisté konto, a především k šestému duelu do Třince pojedou s vedením 3:2 na zápasy.

Nejvýživnější část duelu odstartovala dvojice vyhození, která aspirovala na zakázané uvolnění. Rozhodčí ale nechali hru plynout, což zužitkovaly Pardubice, které si v prostřední části postupně budovaly tlak.

Oceláře nepouštěli domácí přes střední pásmo a hledali prostor pro nebezpečné střely. První šanci získali poté, co Tomáš Zohorna nejrychleji dobruslil sporné nahození, které se odrazilo od zadního mantinelu.

Okamžitě pak přihrával do předbrankového prostoru, kam si sjel připravený Radil a prostřelil Kacetla. Pardubický útočník s číslem 69 se trefil ve čtvrtém zápase v řadě, ve finále si připsal i dvě asistence.

Další ránu pro Slezany nachystal jen o 95 vteřin později Tomáš Hyka, který si pohrál za brankou s Richardem Nedomlelem a vybídl ke skórování Lukáše Sedláka. Pardubický kapitán si najel do výborné pozice před brankoviště a nekompromisně zakončil.

Podívejte se na gól Lukáše Sedláka:

Tipsport extraliga @telhcz 🚨 @HCPCE odskakují do dvoubrankového vedení!



Tomáš Hyka po kličce za bránou posunul kotouč na Lukáše Sedláka, který z první vymetl levý růžek klece 🤩



#momentyplayoff | #zatitulem

Rozjeté Východočechy krátce přibrzdilo vyloučení Libora Hájek, v oslabení je ale podržel gólman Will, který stejně jako v první třetině sebral gólovou radost Andreji Nestrašilovi. Zákrok z úvodní dvacetiminutovky byl pravděpodobně nejdůležitějším v zápase.

Zbytečné seknutí Marka Daňa do Sedláka, pak znamenalo konec přesilové hry pro Třinec. V následném oslabení navíc Oceláři potřetí inkasovali. Nechytatelnou dělovku vyslal Martin Kaut a vyhnal z branky Kacetla, kterého poprvé ve finále nahradil Mazanec.

Třetí branku Pardubic zařídil Martin Kaut:

🎯 Martin Kaut nasměroval svou jedovku v přesilovce přímo pod horní tyč, čímž vyhnal Ondřeje Kacetla z brankoviště! 👀🫢

#momentyplayoff | #zatitulem | @HCPCE



#momentyplayoff | #zatitulem | @HCPCE https://t.co/T6PSnFOzfA oblíbit odpovědět

Ještě před pauzou mohlo být pro hosty veseleji, jenže proti šanci Libora Hudáčka znovu skvěle zasáhl Will. Slovenský sniper se pak jen nevěřícně držel za hlavu. Zkraje závěrečné části nebezpečně pálil Marián Adámek, ani jeho pokus se neujal.

Svěřenci Marka Zadiny se už do žádného risku nehnali, poctivě si hlídali průběh zápasu, hráli disciplinovaně, a navíc se snažili o navýšení náskoku. Šance měli Sedlák i Pánik, ale Mazanec odolal.

Třinecký brankář Marek Mazanec zasahuje během zápasu s Pardubicemi.

Další nadějnou šanci Třince zmařil Will, když zneškodnil Adama Helewku. Zdeněk Moták nakonec neriskoval ani hru bez brankáře, svěřence nehnal do závěrečného tlaku a spíše jim nakázal šetřit síly do šestého duelu.

Po vyhroceném čtvrtém duelu a emocích, které plály po jeho skončení, se pátý mač finále odehrál v poklidném duchu.

O jediné větší vzrušení se postaral Daniel Voženílek, který se v závěru úvodní části zapletl v souboji se Zohornou, ztratil stabilitu a po drobném postrčení od pardubického útočníka povalil brankáře Willa.

Třinecký útočník Daniel Voženílek padá na pardubického brankáře Romana Willa.

Pískotem a bučením pak domácí fanoušci odměnili také dojezd Daniela Kurovského k brankovišti po dopískání a také jeho zákrok ze závěru zápasu na kapitána Sedláka.

Třineckým Ocelářům nepomohl ani návrat Martina Růžičky do druhého útoku, v pátém finále odehrál necelých 13 minut a na Willovu branku vyslal jednu střelu.