Příběh nekončí. Pomohl i sporný ofsajd, kouč Floridy nesouhlasil: Povoláme CIA!

To, co se před týdnem zdálo býti takřka nereálné, je najednou skutečností. Třízápasový náskok je fuč. Hokejisté Floridy ztratili komfortní pozici ve finálové sérii bitvy o Stanley Cup. „Příběh je to hezký, ale musíme ho dokončit. Jinak ho všichni zapomenou,“ hlásí edmontonský útočník Zach Hyman.