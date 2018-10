Frolík gólem pečetil výhru Calgary, Plekanec opět nehrál

New Jersey - Edmonton 5:2 (1:1, 2:0, 2:1), hráno v Göteborgu

Branky: 1. a 23. Palmieri, 24. a 46. Zajac, 59. Noesen - 5. Lucic, 52. Draisaitl. Střely na branku: 27:19. Diváci: 12.044. Hvězdy zápasu: 1. Zajac, 2. Palmieri (oba New Jersey), 3. McDavid (Edmonton).



Buffalo - NY Rangers 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 14. a 22. Sheary, 60. Eichel - 56. Howden. Střely na branku: 29:44. Diváci: 16.824. Hvězdy zápasu: 1. Hutton, 2. Sheary, 3. Eichel (všichni Buffalo).



Toronto - Ottawa 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)

Branky: 21. Rielly, 22. Matthews, 39. Marner - 24. a 42. Chabot, 10. DeMelo, 25. Tierney, 60. Mark Stone. Střely na branku: 37:24. Diváci: 19.321. Hvězdy zápasu: 1. Chabot (Ottawa), 2. Marner (Toronto), 3. Anderson (Ottawa).



Tampa Bay - Florida 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky: 51. Cirelli, rozhodující sam. nájezd J. T. Miller - 26. J. MacDonald. Střely na branku: 29:43. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Cirelli (oba Tampa Bay), 3. J. MacDonald (Florida).



NY Islanders - Nashville 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Branky: 13. Barzal, 23. Filppula, 40. A. Lee - 4. a 37. Arvidsson, 17. Ekholm, 34. C. Smith. Střely na branku: 29:23. Diváci: 12.163. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson (Nashville), 2. Barzal (NY Islanders), 3. P. K. Subban (Nashville).



Pittsburgh - Montreal 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Branky: 38. Sheahan - 16. a 24. Byron, 12. Gallagher, 35. Armia, 51. Hudon. Střely na branku: 22:29. Diváci: 18.622. Hvězdy zápasu: 1. Byron, 2. Petry, 3. Armia (všichni Montreal).



Dallas - Winnipeg 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky: 12. a 53. Seguin, 28. a 48. Jamie Benn, 9. Radulov - 23. Connor. Střely na branku: 35:33. Diváci: 18.131. Hvězdy zápasu: 1. Jamie Benn, 2. Seguin, 3. Radulov (všichni Dallas).



St. Louis - Chicago 4:5 v prodl. (2:1, 0:2, 2:1 - 0:1)

Branky: 18. a 44. Tarasenko, 15. Parayko, 47. Butler - 19., 47. a 63. Toews, 22. P. Kane, 31. Krüger. Střely na branku: 30:30. Diváci: 17.429. Hvězdy zápasu: 1. Toews, 2. P. Kane (oba Chicago), 3. Tarasenko (St. Louis).



Minnesota - Vegas 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 10. Dumba - 59. Pacioretty, rozhodující sam. nájezd Haula. Střely na branku: 30:42. Diváci: 19.077. Hvězdy zápasu: 1. Dubnyk (Minnesota), 2. Fleury (Vegas), 3. Dumba (Minnesota).



Colorado - Philadelphia 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky: 2. a 57. C. Wilson, 13. Compher, 28. Landeskog, 59. MacKinnon - 8. Couturier, 22. Vorobjev. Střely na branku: 35:37. Diváci: 16.768. Hvězdy zápasu: 1. C. Wilson, 2. Compher, 3. Johnson (všichni Colorado).



Arizona - Anaheim 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka: 40. Comtois. Střely na branku: 41:20. Diváci: 17.125. Hvězdy zápasu: 1. Gibson (Anaheim), 2. Raanta (Arizona), 3. Comtois (Anaheim).



Calgary - Vancouver 7:4 (2:2, 1:2, 4:0)

Branky: 1. a 55. E. Lindholm, 18. Giordano, 30. Gaudreau, 50. Monahan, 59. Czarnik, 60. Frolík - 14. a 23. Pettersson, 17. Sutter, 37. Horvat. Střely na branku: 37:20. Diváci: 18.688. Hvězdy zápasu: 1. Gaudreau (Calgary), 2. Pettersson (Vancouver), 3. E. Lindholm (Calgary).