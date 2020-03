Gretzky by rád viděl hokej klidně i v létě: Sport vytváří lidem úsměv na tváři a to teď potřebují

Edmonton S aktivním hokejem skončil už dávno, pořád se však jedná o jednu z největších person tohoto sportu. Dnes devětapadesátiletý Kanaďan Wayne Gretzky pracuje pro Edmonton Oilers a pozastavení sportu těžce nese. Věří však, že i hokej v létě by mohl mít své kouzlo. „Doufejme v to nejlepší. Také bychom mohli vidět hokej v létě. Jako hráč nemůžu mluvit za jiné, ale pokud se hra rozjede a bude bezpečné zápasit, snad budou i hráči na hru správně naladěni,“ řekl v rozhovoru pro Sports Illustrated.

V NHL odehrál neuvěřitelných dvacet sezon a věrný zůstal hokeji i po skončení kariéry. Jako výkonný pracovník Edmontonu Oilers tak vidí z první ruky, jak pozastavení sezony doléhá na chody klubů. „Stejně jako všechno ostatní je i u nás vše zastaveno. Soustředíme se hlavně na bezpečnost. Nejen na zdraví a pohodu našich lidí, ale stejně důležití jsou i jejich rodiče a prarodiče. Stejně jako ostatní společnosti, ani my nevíme, co přinese budoucnost,“ uvědomuje si.

Jednotlivá opatření však chápe a souhlasí si s nimi. „Vaše rodina musí být na prvním místě. Právě teď by mělo být zájmem všech udržet právě rodinu zdravou, ať už se jedná o malé děti, manželku nebo rodiče či prarodiče,“ nabádá lidi a má pro ně i radu. „Jako národ to v určité chvíli překonáme. Nejlepší rada, kterou bych mohl lidem dát je, aby poslouchali rady odborníků z oblasti medicíny.“

Sám má zkušenosti s pozastavením sezony. V roce 1994 byla přerušena NHL kvůli stávce hráčů. Podle něj se to ale s dnešní situací srovnávat moc nedá. „Tehdy to bylo jiné. Zastavila se jen hra, ale lidé nebyli omezeni na pohyb, cestování. Hráči se mohli scházet se svými spoluhráči, trénovat. Ve výsledku jsme věděli, že se nakonec k hokeji vrátíme,“ vysvětlil.

„Teď jsou lidé zavření doma, nemohou jít bruslit, sejít se se spoluhráči… Myslí také na to, že musí něco dělat, protože nikdo neví, jestli to bude trvat další tři týdny nebo dva měsíce. Všichni jsou nervózní a vystrašení. Doufají, že se to nezhorší víc, než je teď,“ chápe obavy ostatních.

Gretzky si potřebu přerušení sportu uvědomuje, zároveň však dodává, že sport dělá lidi šťastnějšími a doufá, že se sezona NHL ještě dohraje. „Je to pro bezpečnost světa a je to mnohem důležitější než jakýkoliv sport. Na druhé straně sport ale přináší lidem uvolnění a zábavu. A Bůh ví, že právě teď potřebujeme usmívající se tváře, protože je to pro hodně lidí těžké období. Není to jen o zábavě, ti lidé přišli o práci, o podnikání. Nevadilo by mi vidět hokej v červenci a srpnu. Pro lidi by to mohlo být zajímavé,“ věří.