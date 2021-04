Gudas v NHL po roce skóroval, Krejčí přispěl k vítězství Bostonu. Rittich prohru Toronta neodvrátil

Výsledky NHL: New Jersey - NY Rangers 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Branky: 8. Zibanejad, 48. Panarin (CHYTIL), 60. Bučněvič. Střely na branku: 27:20. Diváci: 3600 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Zibanejad, 3. Panarin (všichni NY Rangers). Boston - Buffalo 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0) Branky: 14. KREJČÍ, 26. C. Smith, rozhodující sam. nájezd Coyle - 2. C. Miller, 52. Dahlin. Střely na branku: 34:23. Diváci: 2191 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. C. Smith, 2. DeBrusk, 3. Coyle (všichni Boston). Washington - Philadelphia 6:1 (4:1, 1:0, 1:0) Branky: 8. Sheary, 12. T. Wilson, 17. Bäckström, 19. Hagelin, 30. Mantha, 46. Ovečkin - 9. Couturier. Střely na branku: 32:30. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Sheary, 2. Mantha, 3. Samsonov (všichni Washington). Toronto - Calgary 2:3 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1) Branky: 11. Hyman, 47. Kerfoot - 5. Välimäki, 21. E. Lindholm, 61. J. Gaudreau. Střely na branku: 26:28. DAVID RITTICH odchytal za Toronto celý zápas, inkasoval tři góly z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 89,29 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau, 2. Markström (oba Calgary), 3. Hyman (Toronto). Nashville - Tampa Bay 7:2 (3:0, 1:1, 3:1) Branky: 14. a 50. Arvidsson, 7. Sissons, 9. Josi, 29. Grimaldi, 55. Jeannot, 59. Mikael Granlund - 21. B. Point, 52. Gourde. Střely na branku: 22:23. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Josi, 3. R. Johansen (všichni Nashville). Dallas - Florida 2:3 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1) Branky: 13. Robertson, 49. Pavelski - 12. Barkov, 23. GUDAS, 64. Vatrano. Střely na branku: 26:31. Diváci: 4199 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Vatrano, 2. Driedger (oba Florida), 3. Jamie Benn (Dallas).