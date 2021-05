Hadamczik: Stále věřím, že najdeme formu z přípravy. Ale u hráčů mi chybí emoce, na střídačce je mrtvo

Praha HOKEJOVÝ EXPERT LIDOVKY.CZ Byla to dřina, ale první dílčí úspěch na turnaji se počítá. Čeští hokejisté se opět přesvědčili o tom, že jednoznačné zápasy jsou na mistrovství světa spíše výjimečnou záležitostí. Proti houževnatému Bělorusku určovali tempo hry, ale nakonec získali jen dva body po výhře 3:2 v prodloužení. „Tíha zodpovědnosti nezmizí, ale hráči si alespoň dokázali, že umí dotáhnout vyrovnaný zápas to vítězného konce,“ hledá pozitiva bývalý kouč národního týmu Alois Hadamczik.

První čtyři dny v Rize? Naprostý blázinec. O překvapení není nouze, rozdíly mezi papírově silnějšími a slabšími celky se stírají. „Většině tradičních favoritů chybí rozdíloví hráči. Hodně je to vidět třeba na Švédech. V dnešním hokeji už umí všichni dobře bruslit. Když se k tomu přidá bojovnost a touha outsiderů překvapit, může pak docházet k podobným výsledkům,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz poslední kouč národního týmu, který přivezl z mistrovství světa medaili.

Lidovky.cz: Samozřejmě by bylo lepší získat všechny tři body, ale může těsné vítězství pomoci českým hokejistům v hlavách více, než kdyby Bělorusko přejeli rozdílem třídy?

Především jde o důležité vítězství, protože máme s Bělorusy lepší vzájemný zápas. Kluků je mi trochu líto, je na nich vidět tíha zodpovědnosti. Nevidíte, že by se usmáli. Na střídačce je mrtvo, nežije to tam. Většinu zápasu hrál národní tým výborně, ale po druhém inkasovaném gólu se dostal pod obrovskou deku a najednou nevěděl, jak z toho ven. Všichni víme, že hráči umí daleko víc, než co zatím předvádějí.

Lidovky.cz: Co vám v dosavadním průběhu šampionátu na výkonech reprezentace nejvíce schází?

Pohyb mi přijde těžkopádný, nedokážeme se dostat k delší kombinaci v útočném pásmu. Když už se nám to daří, tak puk lítá po rozích a chybí tomu pořádná střela. Nicméně výhra národnímu týmu hodně pomůže. Tíha zodpovědnosti nezmizí, ale hráči si dokázali, že umí dotáhnout vyrovnaný zápas to vítězného konce. Ve zbytku turnaje tam musí být větší život. Někdo ze starších hráčů by to měl vzít na sebe, střídačka by měla působit daleko impulzivněji. Chybí tomu náboj.

Lidovky.cz: Postrádáte větší jiskru i od realizačního týmu v čele s Filipem Pešánem?

Každý trenér má svůj styl práce. Ať si to současní trenéři reprezentace dělají, jak chtějí. Do toho jim určitě nechci mluvit. Ale přijde mi, že hráči nad vším zbytečně přemýšlí. Hokej je především o emocích, o radosti.

Lidovky.cz: Když vezmeme v potaz průběh utkání, nejsou dva body málo?

Byli jsme lepším týmem, výhru jsme si zasloužili. Musíme si však uvědomit, že nakonec jsme zápas mohli ztratit, protože první výraznější šance v prodloužení měl soupeř. Je třeba smeknout před gólmanem Hrubcem, jak těžké situace vyřešil a Bělorusy vychytal.

Lidovky.cz: Začátek nebyl od českého týmu dobrý, ale zbytek úvodního dějství vypadal solidně. Hodně střel, dobrý pohyb. Byla to nejlepší třetina na turnaji?

Dá se říct, že ano. Ale pořád mi tam chybí základní hokejové věci. Vyhrát souboj, porvat se, na střídačce se pak trochu naštvat a navzájem se povzbudit. Kluci mají dobrý přístup, ale potřebují získat i sebevědomí. Ať zkusí udělat kličku, hrát více u sebe, jeden druhému pomoct a dostat do zápasu trochu více odvahy.

Lidovky.cz: Bělorusko se dostalo do vedení po rychlém výpadu, kdy se Češi opět trochu nechali unést hrou a zaspali při návratu. Podobné momenty byly k vidění i proti Švýcarsku …

Tohle se těžko porovnává, protože Švýcaři měli daleko lepší pohyb. Můžeme být rádi, že Bělorusko mělo za sebou těžký zápas se Švédy. Bylo na nich znát, že hrají druhé utkání ve dvou dnech. Opět dobře bruslili, ale nepohybovali se s takovou lehkostí jako proti Švédsku.

Lidovky.cz: Trenéři poslali i do třetího zápasu jinou sestavu. Pomohly jejich změny týmu?

Jaké mužstvo poskládají, je jejich věc. Ale podle mě se v prvé řadě sestava vůbec neměla měnit po Euro Hockey Tour. Celou přípravu se hledalo ideální složení formací. A když se našlo, tak v prvním zápase šampionátu bylo všechno zase jinak. Přijde mi, že to na hráčích trochu zanechalo stopy, ale stále věřím, že formu z přípravy znovu najdeme, vrátíme do hry klid a ukážeme, že máme výborný tým.

Lidovky.cz: Co říkáte na dosavadní průběh šampionátu? Každý den nabídne minimálně jedno překvapení, Kanada ještě nevyhrála a zdá se, že pojede domů už po základní skupině.

Především je třeba říct, že Kanada celý turnaj podcenila, přivezla spíše starší juniorský tým. Viděl jsem jejich utkání s USA, které mi přišlo nedůstojné takové akci, jako je mistrovství světa. Většině tradičních favoritů chybí rozdíloví hráči. Hodně je to vidět třeba na Švédech, kteří měli na předchozích turnajích spoustu kluků z NHL. Teď přijeli s týmem z domácí soutěže a výsledek vidíte sami. Najednou zjistíte, že Dánové, co hrají ve švédské lize, jsou stejně kvalitní jako Švédové. V dnešním hokeji už umí všichni dobře bruslit. Když se k tomu přidá bojovnost a touha outsiderů překvapit, může pak docházet k podobným výsledkům. Zápasy nevyhrávají jména, ale výkony.

Lidovky.cz: Máte pravdu, letošní mistrovství je toho jasným důkazem.

Proto je velká škoda, že se národní tým pořád nemůže rozjet. Máme kvalitní tým a velkou šancí na úspěch. Je potřeba se vzbudit a vrátit se k tomu, co jsme předváděli na domácím turnaji Euro Hockey Tour. Pokud se to povede, máme velkou šanci hrát o medaili.

Lidovky.cz: Jak vidíte souboj se Švédskem, které zatím marně čeká na první body?

Věřím, že vyhrajeme, protože máme lepší tým. Švédové se mi nelíbí ani z hlediska systému hry. Vždycky byli důrazní před brankou, nešlo je odtlačit. Strašně složitě se proti nim hrálo. Letos jim tohle všechno chybí.