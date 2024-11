Hádka hokejových šéfů. Hadamczik: Neděláte nic! Dědek by bojoval o peníze

Na tuhle otázku vzápětí odpověděl viceprezident svazu Jan Tůma:

„Protože Straka ani Jágr o tu pozici ani neusilovali. Teď jsem se Martina ptal, jestli do toho teda jde a řekl mi, že určitě ne, že má svých starostí dost.“

Hadamczik a Tůma. Dvě postavy pomyslně postavené proti sobě.

Svaz a extraliga. Dvě organizace pomyslně postavené proti sobě.

Hadamczik právě čtyřem extraligovým zástupcům ve výkonném výboru vyčítá, že hokej v Česku řídí sobecky podle sebe a nemyslí na dobro celého hokeje.

„Jen se ješitně dohadujeme. Nedostávám odpovědi, jak chtějí věci dělat. Tři z nich ve svém klubu nedělají rozvoj hokeje a když jim řeknu, že mají shánět peníze pro svaz, nedělají to,“ zlobí se šéf.

Prezident Alois Hadamczik na tiskové konferenci Českého hokeje k zahájení nové sezony.

A dodává: „Ano, Petr Dědek někdy podává věci arogantně vůči extralize, ale aspoň by bojoval o marketingové peníze, aby se věci pohnuly dopředu. A je fér, že tam není zkušený Pavel Hynek (Litvínov) s vizí? Nebo to bylo lobbisticky udělané a stává se z nás politická strana?“

Dědek ani Hynek ve volbách nedávno neuspěli, a tak za extraligu ve výboru sedí Marek Chmiel (Třinec), Petr Vosmík (Sparta), Aleš Kmoníček (Hradec) a Tůma (Ml. Boleslav).

Právě posledně jmenovaný se dnes Hadamczikovi veřejně postavil.

„Ty střely míří vedle. Sedí nás tam dohromady jedenáct, my určitě nemáme většinu. Akorát se hodně ptáme, chceme informace, které mají hlavu a patu. A my ty informace nedostáváme. Nechceme schvalovat hesla,“ říká Tůma – generální manažer Mladé Boleslavi, viceprezident svazu a prezident asociace extraligových klubů (APK).

Rozpor se točí třeba nad neschváleným návrhem, jak naložit s kategorií hokejistů do 16 let.

„Přijdu s podklady, mám rozhodnutí komise a někdo mi to shodí. O banálních věcech se bavíme do sedmi do večera! Já nechci chodit z práce psychicky zničený, že jsme nic nevytvořili. Jsem bojovník,“ tvrdí Hadamczik.

Šéf hokejového svazu Alois Hadamczik.

I na tohle Tůma rázně odpověděl: „Ty materiály k mládeži do 16 let byly prachbídné. A to je ještě slabé slovo. Navíc nám je v průběhu jednání několikrát změnili. Tak zásadní změna, která má vliv na celé hnutí, se musí nejdřív prodiskutovat.“

Hadamczik ale věří, že jeho nápady by český hokej posunuly vpřed. Čistý příjem z domácího mistrovství světa vyčíslil na 540 milionů korun (310 milionů korun ale svazu schválil stát, města a kraje z veřejných peněz).

Dál pochválil rozhodnutí odsunout Síň slávy z obchodního centra Harfa do centra Prahy, odvolat reprezentačního trenéra Kariho Jalonena a nominovat Radima Rulíka a rozloučit se s marketingovou agenturou BPA, která podle něj hokeji nedávala dost peněz.

Ostatně nechal zpracovat forenzní audit, který následně svaz předal policii. Ta audit a údajné nehospodárné nakládání s penězi za minulé hokejové vlády pod Tomášem Králem stále „prošetřuje“.

Doteď ale veřejnost z auditu neviděla ani stránku. Přesto Hadamczik ve čtvrtek prohlásil: „Už známe spoustu věcí, které na to vrhají světlo.“

Na dotaz, jak je možné, že tyto informace má, Hadamczik odpověděl: „Když vám přijde dokument a musíte se přihlásit ke škodě, vidíte, že tam je nějaká osoba podezřelá ze spáchání trestného činu. Ne obviněná, ale podezřelá. Já se neptám, na to nemám ani právo, nejsem s policií v kontaktu.“

Prezident svazu Alois Hadamczik promlouvá na tiskové konferenci, poslouchá ho i viceprezident Jan Tůma.

Viceprezidenta svazu Tůmu čtvrteční vystoupení Hadamczika hodně zaskočilo.

„Na konferenci to nepatřilo, vnímám to jako zbytečné zneužití k vlastnímu PR a nepřijatelný způsob prezentace,“ řekl Tůma. „Lidi ve výboru určitě nejsou no name. Že nemáme hokejovou a reprezentační minulost, neznamená, že nemáme odborné kvality. Proto mě hned napadlo: Proboha proč?“

Na další hádky mezi extraligou a svazem je navíc jasně zaděláno.

Hadamczik chce prosadit, aby extraliga zavedla přímý sestup a postup do soutěže. Aby kluby první ligy, kterou většinově v českém hokeji lze považovat za „prosvazovou“, měly naději.

Extraliga si o systému prostupnosti soutěže může rozhodovat sama, teď jde poslední tým tabulky do baráže s vítězem první ligy. Jediné, co nejvyšší soutěž nesmí udělat, je úplné zavření extraligy. Na to by potřebovala schválení svazu.

První liga si stěžuje, že vítěz vstupuje do baráže pomlácený z play off, zatímco poslední tým extraligy má měsíční pauzu od hokeje a jen trénuje.

První schůze extraligových zástupců s první ligou už proběhla.

Za extraligu se jí účastnili Tůma, Vosmík a Martin Loukota jako ředitel soutěže. Proti nim seděli Daniel Sadil jako ředitel asociace prvoligových klubů, Pavel Hinner (Poruba) a Jan Pravda (Zlín).

Podle Tůmy bylo jednání konstruktivní, teď je prý na tahu 1. liga se svými návrhy a poznámkami: „Extraliga je významný sportovní produkt, který si chce chránit, co má. Respektujeme 1. ligu, ale propojení musí mít pravidla i hlavu a patu sportovní, ekonomickou a licenční.“

Jasné je, že extraliga přímý sestup nechce. A argumentuje tím, že v první lize momentálně nejsou kluby, které by měly dostatečné zázemí, kvalitní stadion a finance na to, aby v extralize hrály důstojnou roli.

Na chvostu extraligy se poslední roky pravidelně pohybuje Kladno. Schyluje se ale k výměně majitelů, Jágr by měl klub v dohledné době prodat podnikateli Tomáši Drastilovi. Tím by mohla odstartovat nová kladenská éra.