Hašek o svém podnikání: Nebudu říkat, že jsme v profitu. Teď mám ale radost, jak se vyvíjíme

Praha Býval to výborný brankář, hokejem vydělal tolik peněz, že už by nikdy nemusel pracovat. Dominika Haška přesto soutěživost a touha po úspěších hnala dál i po konci aktivní kariéry. Začal podnikat, ačkoli v téhle oblasti už jednou neuspěl. Po sportovním oblečení zkouší prorazit s vlastní značkou nápojů.

„Věnuju se tomu posledních pět šest let velice aktivně. Je to takový můj život po hokeji,“ líčí Hašek.

Co vás byznys za tu dobu naučil? Změnil jste sebe a pohled na podnikání?

Nemyslím si, že to člověka změní povahově, po čtyřicítce jsem se už nějak vyvinul, ale je pravda, že se člověk učí, jak to v byznysu chodí. Pracuju s týmem lidí. Jako brankář jsem byl lídr mužstva, takový individuální vůdce. Teď zodpovídám za lidi trošku jinak, musím je vést dennodenně. Je to trošičku jiná pozice, protože v hokeji jsem byl jeden z týmu, tady jsem vedoucí firmy.

Co vás na podnikání tolik přitahuje?

Líbí se mi na tom zodpovědnost. Zodpovídám za lidi, což je podobné brance, kde jsem zodpovídal za mužstvo víc než kdokoli jiný z týmu. Ale ještě víc se mi líbí, že tvořím novou značku. Do ní můžu vložit svoje já. To je to nejkrásnější. Hrozně mě těší, když se nám daří.

A daří se vám?

Nebudu říkat, že jsme v profitu, to zatím ne, ale rozvíjíme se a rosteme.

O kolik?

Nechci říkat stoprocentně, o tolik to není, ale jdeme nahoru. A to mě velmi těší.

Věnujete hodně času marketingu, všemožně propagujete značku. Co ještě máte na starosti?

Když máte firmu, která zatím nemá obraty v desetimilionech a máte jen několik zaměstnanců, tak je potřeba dělat všechno. Sednu do dodávky a rozvážím kartony. Když je potřeba, tak zboží vynáším ze skladu. Ale když mám čas, tak samozřejmě sedím za počítačem a přemýšlím, jak zlepšovat marketing.

Přichází nápady?

Každý den je co zlepšovat. Přemýšlím o tom, jak každý den udělat tu firmu lepší. Začali jsme se dvěma nápoji, dnes máme dohromady už třináct příchutí ve třech různých obalech - v plechu, ve skle a v plastu. Máme velkou radost, jak se firma rozvíjí, jak nás lidé berou. To jsou věci, které mě na té práci nejvíc baví. Ale pořád je co zlepšovat, abychom se dostali do špičky.

Dáváte na reakce lidí, co se týče marketingu?

Určitě lidem rád naslouchám, určitě se o tom s nimi rád bavím. Ale potom musím udělat finální rozhodnutí. Nejsme firma, která si může dovolit milionové nebo dokonce desetimilionové investice do marketingu. My to prostě děláme ve dvou ve třech lidech, ale oni taky klidně zajdou do skladu nebo sednou do dodávky a rozvážejí. Já jsem i spolupracoval s profesionály, kteří se věnují jenom a pouze marketingu, ale myslím, že u takhle malé firmy, jako jsme my, se to nevyplácelo.

Stojí to hodně peněz?

Stálo to hodně peněz a ten výsledek tam nebyl. Já teď už vím daleko líp, co funguje víc než nějaká reklama na billboardech nebo v televizi. Výsledky znám, vidím je a vím, na co lidi nejvíc zabírají, na co nejvíc reagujou. A kterým směrem se tím pádem chceme ubírat.

Jak máte velkou trpělivost, aby se vám vracela energie a prostředky, které do firmy vkládáte?

Uvidíme. Nebudu říkat žádné přesné predikce. Nejdůležitější je, že rosteme. V poslední době hodně rosteme. I v době koronaviru, což mě velmi těší. To je první věc. Jen zopakuju, že člověk nemůže lít peníze do firmy donekonečna, ale speciálně letošní rok mě těší. Vidím to na číslech a na zájmu.

Takže jste optimista?

Určitě neplánuju nějaké velké změny během roku dvou. Ale kdyby se nám firmu nedařilo v dalších čtyřech pěti letech dostat do černých čísel, tak bych samozřejmě musel udělat nějaké rozhodnutí. V téhle chvíli mám opravdu radost, jakým směrem se vyvíjíme.

Jak jste ekonomicky přežil pandemii?

Pracovali jsme z domova a využívali programy na podporu. Mám dvě firmy a je třeba říct, že duben a květen jsme byli postižení z osmdesáti i devadesáti procent. Teď se všechno rozjíždí, tak z toho mám radost. Nebyl jsem ale jediný, který tím byl postižený. Naštěstí nikdo v mém okolí neměl zdravotní problémy. To je nejpodstatnější.

Zmínil jste programy, pomáhal vám stát?

Určitě nám pomáhaly jeho programy, snažili jsme se jich využít. Využívali jsme pomoc pro OSVČ i program covid, takže nám to trošku, hlavně v prvních dvou měsících, pomohlo, aby firma mohla existovat a nemusel jsem tam nosit peníze jenom já.

Hodně kritizujete vládu, ale v tomto jí tedy dáváte za pravdu?

Jo, v tomhle směru nám určité věci pomohly, samozřejmě.