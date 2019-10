Historická sezona, Bobby Orr před padesáti lety boural všechny rekordy

Právě před 50 lety, na podzim 1969, se obránce Boston Bruins rozjížděl do průlomové sezony, v níž na trosky rozboural do té doby bytelné rekordy a sbíral vzácné trofeje jako nádobí ze stolu po nedělním obědě.

Dokázal to, co pro současného washingtonského zadáka Johna Carlsona, nyní čtvrtého muže bodování (na vedoucího Pastrňáka ztrácí pouhé dva body), téměř jistě zůstane pouhým snem.

V jedenadvaceti coby první bek v historii získal Art Ross Trophy pro krále produktivity. S fantastickou bilancí 33 + 87 = 120 pláchl všem útočníkům. Phil Esposito, jeho bostonský parťák, na něj ztratil 21 bodů. Další ze slavných rivalů, Stan Mikita z Chicaga, na třetím místě zaostal dokonce o 34 bodů.

25. října 1969 Bruins zvítězili v Los Angeles nad Kings 3:2 a nový domácí kouč Hal Laycoe poprvé sledoval Orra na vlastní oči.

„Předčil všechno, co jsem o něm četl,“ pravil užasle.

Než se mezi mantinely zjevil Orr, obránci se vesměs drželi zpět, soustředili se na zastavování soupeřových forvardů, nepouštěli se do nějakých větších akcí.

