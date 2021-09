V Praze padlo 11 branek, Třinec okradl Spartu o body. Jágrův gól nestačil, Olomouc padla

Páteční program rozhodl o tom, že v hokejové extralize již není týmu, který by neprohrál. Všechny body prvně ztratila jak Sparta, tak Olomouc.

Hanáky k obratu nedotlačil ani čtvrtý gól Davida Krejčího v sezóně. Spartě pak po psychické stránce nepomohla vítězná domácí šňůra proti Třinci. Pražané si ji drželi od února 2019.

Další brankový festival se konal ve Zlíně. Úspěšnější byly Vítkovice, dvakrát se za ně prosadili Lukáš Krenželok s Robertsem Bukartsem.

Dva úspěšné zásahy zapsal také kanonýr Milan Gulaš, který výrazně přispěl k triumfu českobudějovického Motoru.

Hradec Králové udržel jednobrankové vedení a porazil karlovarskou Energii 3:2.

Sparta - Třinec 4:7

34 trestných minut rozdali sudí v pohledném a emocemi nabitém souboji v Praze mezi domácí Spartou a Třincem. Už ve třetí minutě se prosadil Michal Moravčík. Třinec ztrátu dorovnal ještě před první pauzou, nabito dostal Erik Hrňa a srovnal krok.

Podivná branka Tomáše Kundrátka otevřela druhou třetinu. Zdálo se, že Daňo před brankou musel puk tečovat, jenže domnělý dotek žádný ze záběrů neprokázal. Sparta manko stejně rychle dohnala díky Filipu Chlapíkovi.

Potyčka hráčů Třince (v bílém) a Sparty ve druhé třetině

Rozhodujícím momentem nejspíš byly dva slepené góly hostů. V sedmnácti vteřinách se mezi střelce utkání zapsali Růžička s Hrehorčákem. Radost diváků ze snižujícího gólu Davida Vitoucha za 49 sekund utlumil jeho jmenovec Musil.

V závěrečném dějství už na rozdíl tří branek zvýšil Andrej Nestrašil. První trefa švédské posily Erika Thorella Spartu nenakopla. Do prázdné klece stav pečetil Hrehorčák. Ve střetnutí si zachytali všichni dostupní gólmani.

Jaroslav Hlinka (Sparta): „Měli jsme slušný začátek zápasu a dali jsme rychlý gól, pak se hra srovnala, myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Nefungují nám speciální formace. Nedařilo se nám tolik v přesilovkách, ale třikrát jsme inkasovali v oslabení, což si myslím, že zápas dneska rozhodlo.“

Marek Zadina (Třinec): „Pomalu jsme se rozjížděli, dostali jsme rychlý gól, ale bylo super, že jsme dokázali reagovat. Postupem času jsme se zvedali a tým začal hrát, jak jsme chtěli: agresivně. Druhá třetina byla hodně vyhrocená. Sparta má výborný tým a čekali jsme super zápas, což se i potvrdilo. Emoce k tomu patří. Jsme hrozně rádi, jak jsme zvládli druhou třetinu. Výborně jsme si pomohli v přesilových hrách.“

České Budějovice - Olomouc 5:2

Olomoučtí hokejisté vletěli do utkání v Budvar aréně a zatlačili domácí. I přesto však skóre otevřely Budějovice. Po chybě v rozehrávce Hanáků si úžasně poradil Milan Gulaš. Krátce nato při rychle využité přesilovce skóroval z mezikruží Jiří Ondráček.

Ještě v první třetině za hosty snižoval Petr Kolouch. Poté ovšem Jihočeši přidali další dva přesné zásahy. Prosadili se Jindřich Abdul a Roman Vráblík. Již čtvrtou brankou v sezoně stav alespoň korigoval David Krejčí. Poslední slovo měl ale symbolicky znovu Gulaš, který přidal pátý kousek a ukončil olomouckou neporazitelnost.

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Těší nás, že jsme uspěli proti kvalitnímu týmu s vynikajícím rozdílovým hráčem, na kterého je radost se dívat. Olomouc je silná, hrát proti ní není nic příjemného. Tím víc si vážíme vítězství.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Začali jsme dobře, ale zaplatili jsme za chyby. Podařilo se nám zkorigovat a na konci první části jsme měli nějaké šance. Poté nám odskočili. Už bylo těžké se prosadit proti domácím, kteří si pohlídali závěr utkání. Budějovice vyhrály zaslouženě, protože nás potrestaly skoro za všechny chyby.“

Liberec - Kladno 3:2

Parádní rána z levého kruhu pod horní tyčku. První branka Jaromíra Jágra v novém extraligovém ročníku stála za to. I tak ovšem jeho Kladno na Liberec nestačilo. Právě Jágr ještě zaregoval na trefu Jakuba Klepiše. Branku do šatny v úvodní třetině však dával Michal Birner.

První letošní extraligová trefa Jaromíra Jágra:



Tipsport extraliga @telhcz Rychlou souhru @RytiriKladno na ledě Liberce zakončil parádní ranou do vinglu Jaromír Jágr, který se dočkal své první branky v letošní sezóně #TELH https://t.co/MjKDZS37Wv oblíbit odpovědět

Jágr mohl přidat i druhý gól, leč Petr Kváča ho tentokrát vychytal. Za pár chvil už Rytíři dokázali srovnat díky přesilovkové brance Dennyho Krista. Rozhodujícím gólem se však stala dělovka Tomáše Filippiho. Ten tak překonal skvělého Landona Bowa, jenž vytáhl hned 39 zákroků. Liberečtí přestáli i dramatický závěrečný tlak při powerplay Kladna a mohli slavit.

Patrik Augusta (Liberec): „Velice těžké utkání. Kredit soupeři, hráli obětavě, oragnizovaně, jednoduše. Rychle otáčeli hru a my měli problémy se přes ně prosadit. Myslím, že kdybychom byli produktivnější, tak to nemuselo být tak napínavé až do konce. Taková utkání teď ale jsou, soupeři mají hodně sil, pracují. Jsme rádi, že jsme našli cestu k vítězství. Kladno mě nepřekvapilo, čekal jsem to. Mají velice bojovný mančaft.“

David Čermák (Kladno): „Jsme opět bez bodu, což je pro nás špatné. Myslím si ale, že dnešním pozitivem je náš výkon. Od toho se musíme odrazit i do dalších zápasů. Pokud budeme takové výkony podávat, budeme bodovat. Šance jsme měli, samozřejmě Liberec je měl také. V závěru jsme je zatlačili, i v power play jsme to mohli srovnat. K bodu chyběl jen ten gól.“

Hradec Králové - Karlovy Vary 3:2

Hokejisté Hradce Králové se poprvé v nové sezoně ukázali na vlastním ledě. Po první poměrně vyrovnané části se dostali do vedení 2:0. O góly se postupně postarali Graeme McCormack a Jakub Orsava. Zkraje druhé třetiny sice snížil Tomáš Vondráček...

... Avšak Hradec si vytvořil několik šancí a nedlouho před druhou sirénou vrátil domácím výhodu dvou branek Jérémie Blain. Gól musel ještě posvětit videorozhodčí. Ačkoli hosty do kontaktu dostal Patrik Parkkonen, vyrovnat se Energii nepovedlo. Závěr trochu připomínal poslední utkání Varů s Libercem. Snaha byla, ovšem srovnání na 3:3 nepřišlo.

Ladislav Čihák (Hradec Králové): „Věděli jsme, že Vary mají rychlé hráče a dávají dlouhé přihrávky za obranu, nechtěli jsme tedy propadat. Chtěli jsme vstoupit do zápasu aktivně a hrát s pukem, což se nám dařilo. Myslím, že jsme šli zaslouženě do vedení 2:0. Hodně mě mrzí gól na 2:1, to by se nám nemělo stávat. Chtěl bych ale kluky pochválit za to, že si to i odbránili, někdy to takhle je.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Viděli jsme hodně rychlý a bruslivý hokej z obou stran. Bohužel domácí měli výrazně lepší vstup do utkání než my, byli rychlejší a silnější v osobních soubojích a zaslouženě se ujali vedení 2:0. Byl to podle mě i klíč k tomu, že jsme nezískali body. Dokázali jsme se vrátit gólem na 1:2 a potom ještě jednou na 2:3, měli jsme až do konce utkání enormní snahu, ale už se nám to nepodařilo přetlačit.“

Zlín - Vítkovice 3:6

Duel dvou tabulkově podprůměrných týmů nabídl atraktivní podívanou. Do vedení se zásluhou Jana Bernovského dostali aktivnější Vítkovice. Jenže za 63 sekund srovnal Tomáš Mikúš gólem z přesilovky a Zlín ožil.



Jan Bernovský z Vítkovic se raduje z gólu, vpravo je brankář Libor Kašík ze Zlína.

Přestřelka pokračovala ve druhé 20minutovce. Vítkovice vedly po brance Robertse Bukartse, vyrovnal Tomáš Fořt. Ostravanům vedení vrátil Lukáš Krenželok, jenže Zlín zase odpověděl. Díky Pavlu Kubišovi to bylo 3:3. Na branku Petra Fridricha už ale nikdo nezareagoval. Vedení ještě navýšili opět Krenželok s Bukartsem.

Martin Hamrlík (Zlín): „Hodnotí se mi to blbě, každá porážka nás sráží níž a níž. Psychicky se to rozpadá. Vyšli nám přesilovky, to je pozitivní. Pak, jak jsou borci nahlodaní, tak to jde vidět na výkonu. Nohy nejedou, čtvrté kolo a už je tu deka. Bojujeme s úzkým kádrem, dohnalo nás to k tomu, že musíme překopávat přesilovky, výkon je na pár borcích. Sráží nás individuální chyby, každý zápas je plno kiksů, které jdou za někým.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Zápas se mi hodnotí dobře, dali jsme šest gólů, jsem rád za ty kluky, co se prosadili. Buky (Roberts Bukarts) se chytil, Fridrich si dal branku. Dobrý týmový výkon. Hrajeme jeden zápas v týdnu, takže jsme měli čas se dobře nachystat. Ve hře pět na pět jsme byli jasně lepší. Diktovali jsme hru, měli jsme i další šance, kaňkou jsou naše oslabení. Podstatné ale bylo, že jsme po celý zápas byli o gól vepředu.“