Hokejová osmnáctka je ve finále Hlinka Gretzky Cupu, utká se s Kanadou

Svěřenci trenéra Davida Čermáka uspěli i ve čtvrtém zápase na turnaji. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel útočník Vít Záhejský, dva kanadské body za branku a asistenci si připsal Adam Benák. Gólman Ondřej Štěbeták zlikvidoval 18 z 19 střel soupeře a i při svém třetím startu v Edmontonu inkasoval jen jednu branku.

„Je parádní na takovém velkém turnaji postoupit do finále. To ale není všechno. Jediný cíl je vyhrát zlatou medaili, což by byl už splněný sen, navíc v takové aréně,“ řekl obránce Tomáš Malínek webu hokej.cz v Rogers Place, domovském stadionu Oilers. „Hráli jsme perfektně, byl to týmový výkon. Jsem za to rád, protože ti kluci - to je parta neskutečná. Skvělé vítězství,“ doplnil bek pražské Sparty, autor vítězné branky.

Český tým potřetí ze čtyř zápasů v Edmontonu prohrával 0:1, když v 11. minutě otevřel skóre nejproduktivnější hráč turnaje Klingsell. Čermákův výběr ale třemi góly, dva z nich byly v přesilovce, ve druhé třetině otočil vývoj utkání. Ve třetí části poté Švédové dvakrát inkasovali při závěrečném risku bez brankáře.

„Odehráli jsme parádní dvě třetiny. Hlavně druhá byla taková, jak by to mohlo a mělo vypadat. V první třetině jsme udělali chybu, kterou jsme dokázali později napravit a zápas jsme naklonili na svoji stranu,“ zhodnotil duel asistent trenéra Radek Bělohlav.