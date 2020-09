Hokejisté Dallasu zdolali v úvodním finálovém duelu Tampu Bay 4:1

Edmonton Hokejisté Dallasu porazili v úvodním finálovém zápase play off NHL Tampu Bay 4:1. O výhře Stars rozhodli Joel Hanley, Jamie Oleksiak, který vstřelil rozdílový gól, Joel Kiviranta a Jason Dickinson a 35 zákroky první hvězda sobotního večera brankář Anton Chudobin. Za Lightning se prosadil Yanni Gourde. Finálová série se kvůli pandemii koronaviru hraje v Edmontonu bez diváků.

Tampě Bay znovu chyběli zraněný kapitán Steven Stamkos a obránce Jan Rutta, Dallas se ze stejného důvodu musel obejít bez centra Radka Faksy. Jediný Čech na ledě Ondřej Palát v dresu poraženého celku nebodoval.



Finále načal lépe Dallas, který otevřel skóre v šesté minutě. Kiviranta v rohu mantinelu ostře atakoval Braydena Pointa, volného puku se ujal Roope Hintz a nahrál Hanleymu, který střelou z mezikruží překonal gólmana Andreje Vasilevského a oslavil první gól v play off NHL. „Jako mladý o něčem takovém sníte. Je úžasné přispět (k výhře) gólem a navíc ve finále,“ řekl devětadvacetiletý Hanley.

Stal se prvním bekem od roku 1991, který svou premiérovou branku ve vyřazovacích bojích zaznamenal ve finále. Tehdy se to povedlo Jimu Paekovi z Pittsburghu. Penguins tenkrát v sestavě s Jaromírem Jágrem porazili ve finále Minnesotu North Stars, která se o dva roky později přestěhovala právě do Dallasu.

Lightning srovnali ve 13. minutě. Blake Coleman vypálil od modré, Chudobin kotouč vyrazil a od Gourdeho a Hintze se odrazil do sítě.

Dallas od začátku prostřední části soupeře zatlačil, jenže Alexandr Radulov v přesilovce trefil tyč. Ve 33. minutě si texaský celek vzal vedení zpátky. Radulov našel volného Oleksiaka, který napoprvé Vasilevského nepřekonal, z dorážky se však už nemýlil.

Tampa Bay se poté zvedla a v předposlední minutě druhé třetiny tečoval Point střelu Luka Schenna do břevna. Neproměněná šance mrzela Lightning vzápětí o to víc, že Kiviranta 28 vteřin před odchodem do šaten zvýšil na dvougólový rozdíl.

Floridské mužstvo v závěrečném dějství přestřílelo Dallas 22:2, Chudobin ale všechny pokusy pochytal. Konečný výsledek stanovil Dickinson trefou do prázdné branky při power play Tampy Bay.

Po utkání hráči Dallasu pěli chválu především na Chudobina. „Celé play off pro nás představuje skálu, dneska tomu nebylo jinak. Vždy, když potřebujeme skvělý zákrok ve vhodnou chvíli, předvede ho,“ uvedl útočník Blake Comeau, jenž si připsal asistenci u čtvrtého zásahu.

Kouči Lightning Jonu Cooperovi se nelíbila pasivita jeho svěřenců v prvních dvou třetinách, kdy vyslali na Chudobina jen 14 střel. „Musíme toho udělat mnohem víc, třetí část nestačila. Ani nevím, jestli po takových dvou třetinách potřebujete ručník,“ prohlásil třiapadesátiletý trenér.

Oba týmy dosud vyhrály Stanley Cup pouze jednou. Dallas se radoval v roce 1999, o rok později neuspěl ve finále proti New Jersey (coby Minnesota North Stars prohrál i finále v letech 1981 a 1991). Tampa Bay ovládla soutěž v roce 2004 a před pěti lety ji zastavilo v cestě na vrchol Chicago.

Druhý duel je na programu v noci na úterý od 2:00 SELČ.