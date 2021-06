Šokovaní Rusové. Kanada je porazila ve čtvrtfinále a o finále si zahraje s USA

Riga Hokejisté Kanady porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Rize favorizované Rusko 2:1 v prodloužení. Utkání historicky nejúspěšnějších zemí na šampionátech rozhodl v 63. minutě útočník Andrew Mangiapane. Kanada se v semifinále utká s USA. Kanaďané na turnaji prohráli první tři zápasy v základní skupině, nakonec ale postoupili ze čtvrtého místa a v play off vyřadili nejlepší tým druhé skupiny. Sborná na turnaji prohrála teprve podruhé.

V ruské brance se poprvé na turnaji představil Bobrovskij, posila z Floridy však v první třetině výraznější šanci řešit nemusela. Úvod patřil Rusům, Voronkov však ve 4, minutě Kuempera nepřekonal.



Kanaďané poté srovnali se soupeřem krok, výraznější příležitost si vypracoval jen v 15. minutě Henrique, ze slibné pozice ale přestřelil. Na konci první třetiny měli Rusové výhodu přesilové hry, Kuemper ale vše vyřešil.

Na začátku druhé části si početní výhodu zahráli i zámořští hráči, ani oni se proti bránící čtveřici neprosadili. V polovině základní hrací doby nebezpečně střílel Burdasov, Kuemper ale jeho pokus vyrazil. Bezbrankový stav se změnil až ve 35. minutě, kdy Kameněv vysunul do šance Orlova. Obránce Washingtonu sice sám nezakončil, ale přihrál ještě Timkinovi, který zajistil Rusku vedení.

Ve 45. minutě byl ale vyloučen Tarasenko a Kanada přesilovku využila. Po Brownově přihrávce překonal Bobrovského kapitán Henrique. Další gól ale již ve třetí části nepadl, i když Kanada měla ještě jednu výhodu přesilové hry, souboj dvou velmocí se tak musel prodlužovat.

Hrdinou zápasu se nakonec stal po akci Stechera útočník Mangiapane, který se k týmu připojil až v průběhu turnaje a skóroval již popáté v pátém utkání. „Když se ‚Mag‘ připojil k týmu, posunuli jsme naši kreativitu na vyšší úroveň. On i Brown jsou stejně naladěni a já se je snažím doplňovat. Jsou to špičkoví hráči,“ ocenil útočníka Calgary kapitán Adam Henrique a ocenil i práci obránce Troye Stechera na rozhodující brance. „Poté, co se zranil Colin Miller, byl jedním z klíčových hráčů, o které jsme se opírali. Je skvělé vidět, co dokáže,“ podotkl Henrique

„Před zápasem jsme si řekli, že musíme hrát rychle a agresivně. Snažili jsme se, někdy se nám dařilo, jindy ne. Soupeř se ale soustředil na obranu a my jsme se přes ni nedokázali prakticky vůbec prosadit. A prodloužení jsme prostě dostali gól,“ řekl ruský trenér Valerij Bragin. „Jsem stejně zklamaný jako všichni ostatní hráči. Těžko se mi hledají slova. Všichni jsme chtěli vyhrát, ztratit zápas v prodloužení je smutné,“ doplnil jej brankář Sergej Bobrovskij, který si připsal 22 zákroků.

Rusko - Kanada 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 35. Timkin (Orlov, Kameněv) - 46. Henrique (Connor Brown, Comtois), 63. Mangiapane (Stecher). Rozhodčí: Björk, Nord (oba Švéd.) - Hynek, Ondráček (oba ČR). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1.