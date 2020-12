Hokejisté Ruska ukončili vítěznou sérii Švédů, Němci jsou ve čtvrtfinále

Edmonton Ruská hokejová dvacítka zdolala na mistrovství světa v Edmontonu Švédsko 4:3 v prodloužení a ukončila dlouhou sérii soupeře, který dosud v základních skupinách vyhrál 54 zápasů za sebou. Pro české juniory výsledek znamená, že ve skupině B už nemohou být lepší než čtvrtí a v případě potvrzení postupu do čtvrtfinále proti Rakousku půjdou na vítěze áčka, jímž bude lepší ze souboje mezi Kanadou a Finskem.

Postup do play off si zajistili Němci, kteří zdolali Švýcarsko 5:4 a posunuli se na třetí místo před Slovensko. Postarali se o to shodně pěti body John-Jason Peterka a Tim Stützle. Peterka si připsal hattrick a dvě asistence, trojka letošního draftu NHL Stützle skóroval dvakrát a u tří branek asistoval. Pro Švýcary, kteří nezískali ani bod a k postupu potřebovali vyhrát v základní hrací době, turnaj skončil.