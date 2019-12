Hokejovou dvacítku čeká na Štěpána těžký start do domácího MS. Utkají se s favorizovanými Rusy

OSTRAVA Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká ve čtvrtek vstup do domácího mistrovství světa, svěřenci trenéra Václava Varadi se v Ostravě utkají s Ruskem.

Sborná bude v České republice obhajovat bronzové medaile z předešlého šampionátu, Češi získali cenný kov naposledy v roce 2005, kdy skončili třetí.

„První zápas bude hodně důležitý. Víme, že máme velmi těžkou skupinu, ale věřím hráčům, že udělají maximum, abychom uspěli,“ řekl Varaďa. „Vnímám zodpovědnost vůči České republice, vůči fanouškům a vynasnažím se, aby náš tým byl připraven do každého zápasu,“ dodal. Češi odehráli před šampionátem tři přípravné zápasy. Nejprve porazili prvoligový Frýdek-Místek, poté prohráli se Švédskem a v generálce díky úspěšnému závěru zdolali Slovensko. „V posledním utkání se náš výkon zlepšil, vítězství bylo ale malinko šťastné,“ přiznal Varaďa, jehož svěřenci při výhře 4:2 dvakrát skórovali v poslední minutě. „Ale výhra se počítá a směrem k turnaji jsme si tohle určitě přáli. Pořád se to vyvíjí a přál bych si, aby v utkání s Ruskem naše forma gradovala a hráli jsme dobrý hokej,“ uvedl reprezentační kouč. Varaďa s asistenty Patrikem Eliášem a Alešem Krátoškou dali hráčům netradičně na Štědrý den volno, aby jej mohli strávit s rodinami. Dnes vpodvečer už bude tým trénovat v Ostavar areně. V českém kádru je 25 hráčů, dva z nich se na turnaji nepředstaví. Do utkání proti sborné jich však nezasáhne více, předpokládá se, že Varaďa nezapíše hned na úvod na soupisku maximální počet hokejistů. Jistotu má jen trojice brankářů v čele s očekávanou jedničkou Lukášem Dostálem. Česko se s Ruskem utkalo i na loňském MS a sborná vyhrála 2:1, když oba góly vstřelila v oslabení. V této sezoně se oba týmy utkaly dvakrát a vždy vyhrálo Rusko.