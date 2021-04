Boleslav měla jet v závěrečné třetině s Třincem nájezd, shodla se komise. Rozhodčí Hejduk dostal pokutu

Praha Komise rozhodčích hokejové extraligy uznala, že sudí v sedmém utkání play off extraligy mezi Třincem a Mladou Boleslaví zásadně chybovali a zápas tím ovlivnili. Ve 47. minutě měli ve prospěch hostů za nerozhodného stavu 0:0 nařídit trestné střílení. Hlavní rozhodčí Oldřich Hejduk dostal za chybu pokutu a má zastavenou činnost.

„Bohužel, jednalo se o zásadní pochybení, které ovlivnilo průběh utkání,“ uvedl předseda komise Vladimír Šindler v tiskové zprávě k situaci z třetí třetiny.



Mladoboleslavský útočník Maris Bičevskis se při třinecké přesilovce pět na tři dostal do brejku, ale při zakončení jej zasáhl do rukou hokejkou Tomáš Marcinko. Rozhodčí ale zákrok slovenského útočníka jako faul nepotrestali. Oceláři o půl minuty později výhodu využili a Martin Růžička vstřelil vítězný gól.

„Komise zastavila hlavnímu Oldřichu Hejdukovi delegace k dalším zápasům a uložila mu finanční trest v maximální možné výši podle profesionální smlouvy rozhodčího,“ řekl Šindler.

Ve druhém sporném případě, na který si Středočeši po utkání stěžovali, komise rozhodčích označila verdikt Hejduka a Pavla Hodka za správný. Ve 13. minutě rozhodčí po takzvané trenérské výzvě Třince neuznali branku Bičevskise pro předchozí kontakt Jana Stránského s gólmanem Ondřejem Kacetlem na hranici brankoviště.

Podle Šindlera mladoboleslavský útočník strčil bezprostředně před dosažením gólu rukou do helmy brankáře, který tak nemohl plnohodnotně zakročit. „Rozhodující je, že ke kontaktu došlo v prostoru brankoviště, nikoli skutečnost, že útočící hráč se bruslemi nacházel mimo něj,“ uvedl Šindler s tím, že rozhodčí postupovali v souladu s výkladem pravidel a gól správně neuznali.

Hosté si po utkání, v kterém Třinec dal ještě dva góly při závěrečné power play a vyhrál 3:0, na výkon rozhodčích stěžovali. Trenér Pavel Patera byl za protesty po Růžičkově gólu, kdy upozorňoval na předešlý Marcinkův faul, vykázán ze střídačky. „Vypadli jsme, musíme pogratulovat Třinci k postupu do finále, ale všichni víme, že to nebylo fér. Zápas rozhodl úplně někdo jiný. My jsme na kluky hrdí, odmakali celou sezonu a je škoda, že se to neodehraje fér v sedmém zápase. Tohle je hnus, tomu se člověk musí jen smát,“ uvedl olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa.