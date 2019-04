Hokejový svaz má v koncepci chaos, kluby se bouří: Klidně se budeme soudit

PRAHA Zúžit hokejovou extraligu juniorů, o kolik, uzavřít ji jen pro tzv. akademie? Komu dát výjimku? Co do budoucna? Na všechny otázky svaz hokeje už našel odpovědi, jenže ty pak zase měnil a měnil. A středa přinesla nové překvapení. V extralize i nadále zůstane rakouský Salcburk.

Změny v extralize juniorů O čem rozhodl výkonný výbor hokejového svazu: Zúžil pro příští sezonu extraligu juniorů ze 24 na 17 týmů výlučně pro kluby, které mají v mládeži status akademie.

Pak přidal jako výjimku osmnáctou Olomouc, která sice akademii nemá, ale hraje mužskou extraligu.

Extraligu juniorů uzavřel, nelze z ní tedy sestoupit. Prý proto, aby měly kluby klid pro práci vzhledem k mistrovství světa juniorů, které se na konci roku v Česku koná.

Zároveň ale pro nižší juniorskou ligu do další sezony určil, že nejlepší tým může do extraligy v příští sezoně postoupit, a to ani nemusí mít uznanou akademii.

Popořadě a pro pořádek si přečtěte kroky výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) od začátku roku, které jsou popsané v přiloženém boxu. Po zúžení z 24 klubů na 18 totiž přichází další překvapení.

Svaz si uvědomil, že má na další rok uzavřenou smlouvu s rakouským klubem ze Salcburku, i on tak bude příští sezonu účastníkem extraligy juniorů - jako devatenáctý člen.

„Salcburk má specifické postavení. Zdůraznil bych, že je tam nezávisle, není v lize na úkor žádného klubu,“ vysvětluje mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.



O účast v soutěži kvůli administrativním změnám přitom přišlo pět jiných českých týmů - Havířov, Vsetín, Přerov, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.

„Na řešení o zúžení se shodla drtivá většina klubů. Možnost postoupit sportovní cestou zpět do extraligy budou mít kluby v nadcházející sezoně,“ upřesňuje Zikmund.



A právě Havířov, Vsetín a Přerov na středu svolaly tiskovou konferenci v Praze, kde oznámily, že podaly podnět k zahájení arbitrážního řízení, ve kterém požadují zrušení těchto rozhodnutí. A zdůraznily, že pokud se jim nezadaří pomocí arbitráže, obrátí se na civilní soudy.

Se zúžením samy souhlasí, ale říkají, že by se o něm mělo rozhodnout sportovními výkony, ne jednáním výkonného výboru. Změny také nemají probíhat v průběhu rozehrané sezony. A když už, tak ať mají kluby čas se na ně připravit, proto by neměly platit hned od další sezony.

Vzkaz Davida Pastrňáka svazu Hokejista Bostonu David Pastrňák, který v Havířově vyrostl, poslal ze zámoří vzkaz:

„Zdravím, chtěl bych říct, že by bylo fajn, kdyby byl můj mateřský klub v nejvyšší lize, ze které jej chtějí ostatní kluby z Česka vyloučit. Aby nadále mohli mladí kluci hrát hokej tam, kde jsem vyrůstal i já.“



„Vždyť nám vyřazení přinese finanční ztráty, odejdou sponzoři, sníží se příspěvky od ministerstva (školství a mládeže), krajů, klesne hodnota hráčů. Všechno se prý mění kvůli mistrovství dvacetiletých. Zajímalo by mě, kolik kluků z české juniorské extraligy se na něm objeví. Jestli jeden, bude to úspěch. Spíš méně,“ říká jednatel Přerova Tomáš Pluháček



„Podivné také je, že extraligu mužů řídí stejní lidé jako extraligu juniorů. Dělají pak jen to, co je dobré pro ně. Měli jsme v březnu schůzku s předsedou svazu panem Tomášem Králem, byl tam i sekretář Martin Urban, ředitel extraligy Josef Řezníček. Vnímali jsme, že naše námitky slyší, že je to nespravedlivé, na druhou stranu nevíme, co se dělo na výkonném výboru,“ přidává prezident Havířova Jaroslav Mrowiec.

A co řekl vsetínský jednatel Daniel Tobola? „Mluvčí svazu Zdeněk Zikmund nám řekne, že jsme loni extraligu stejně neměli, tak o ni teď zase prostě přijdeme. Jak to z jeho úst může vyjít? Jak se výkonný výbor může takto chovat? Jsme v Bělorusku? Chybí koncepce, je to nebezpečné.“

Šestičlenná arbitrážní komise se nyní tvoří, na zahájení řízení má tři týdny, pak 90 dní na rozhodnutí. Podle slov Zikmunda je nezávislá na výkonném výboru svazu.



Dalším paradoxem je, že všechny tři kluby (Havířov, Vsetín i Přerov) si už o status akademie zažádaly a věří, že podmínky splňují. Jenže proces schvalování trvá klidně i dva roky. „Směřovali jsme k akademii dlouho, nepodali jsme si přihlášku dřív proto, že status akademie doteď nebyl žádnou podmínkou pro účast v extralize. Navíc svaz ví, že byl příliš hodný na ty stávající. Že se jim to vymklo z rukou, myšlenka určitě nebyla mít dvacet akademií,“ upozorňuje Tobola.

A co v budoucnu, když bude v České republice dvacet akademií? Zikmund připustil, že by se nejvyšší juniorská soutěž mohla rozdělit. „Ale to předbíháme, a to nechci,“ dodal.