Hra o všechno. Pokud Pardubice porazí rivala ze Sparty, tak se zachrání

Nemusíme na nikoho spoléhat V dnešním duelu proti Spartě jde pardubickým hokejistům o všechno. Naplno mu tak podřídili předzápasový program, na pondělí trenéři hráčům naplánovali dobrovolný trénink. „Kdo chtěl, šel na led, nebo zůstal doma a léčil nějaké šrámy. Já jsem si dal posilovnu, zahrál si chvilku venku s klukama fotbal a už myslím jen na Spartu,“ říká jeden z nejproduktivnějších útočníků Dynama Jan Mandát. Východočeši asi nemohou jít na tradičního soupeře v lepším rozpoložení. V zádech budou mít dvě výhry v řadě proti Plzni (3:1) a v Třinci (3:2), stále však nemají jistotu záchrany. „Na psychiku je to docela náročné. Porazíte venku Třinec, což je super, přijdete do kabiny, kouknete na ostatní výsledky a pořád ještě to není hotové. Na druhou stranu je dobré, že to máme ve svých rukou. Nemusíme na nikoho spoléhat a uhrát si to sami,“ zamýšlí se Mandát. Kdyby Kladno v neděli prohrálo na ledě Komety, mohly mít Pardubice klid. Rytíři ovšem zvítězili 2:1 a Dynamo stále ještě může z extraligy klidně spadnout. „Pořád není dobojováno. Víme o co hrajeme, čeká nás ten nejdůležitější poslední krok. Musíme ho zvládnout, doufám, že se to podaří,“ věří Mandát. V cestě Východočechům bude stát Sparta Praha, která v Pardubicích vždycky táhne. V letošní sezoně už ji Dynamo doma jednou porazilo 4:3. „Vždycky je to proti ní vyhecované. I z naší strany jde o specifický zápas, všichni se na to těšíme,“ neskrývá Mandát. Jeho týmu se sice v poslední době hodně daří, ve vzduchu však může viset strašák z nevydařeného zápasu s Litvínovem (1:2), o kterém se taktéž říkalo, že je o všechno. „Myslím, že není čeho se bát. Věříme si úplně jinak než v lednu před Litvínovem. Musíme vyhrát,“ vyhlašuje Mandát.