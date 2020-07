Hráči NHL se díky nové kolektivní smlouvě vrátí na olympiádu

New York Kolektivní smlouva v NHL byla poté, co ji ratifikovali členové hráčské asociace NHLPA a Rada guvernérů NHL, v pátek prodloužena do září 2026. Dohoda obou stran počítá s návratem hráčů nejlepší hokejové ligy světa na olympijské hry v letech 2022 v Pekingu a 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo.

Přísné podmínky pro dohrání NHL. Hráči se nesmí dotýkat tváří, pro odchod z hotelu potřebují povolení K tomu, aby se nejlepší hráči světa představili po odmlce v Pchjongčchangu (2018) po osmi letech znovu pod pěti kruhy, je nyní ještě zapotřebí najít společnou řeč s Mezinárodním olympijským výborem (MOV) a Mezinárodní hokejovou federací (IIHF). Právě postoj NHL se ale podle všeho jeví jako nejdůležitější krok. Současná kolektivní smlouva schválená v lednu 2013 měla vypršet v polovině září 2022. Díky jejímu prodloužení bude platná až do 15. září 2026. Platový strop pro příští ročník 2020/21 byl nastaven na 81,5 milionu dolarů, zůstane tak stejný jako v současné pozastavené sezoně. V dalších ročnících bude možné ho za určitých okolností navýšit. Návrat hokejistů z NHL na olympiádu? Předseda IIHF Fasel: Kolektivní smlouva je dobrou zprávou Vedení soutěže rovněž potvrdilo, že sezona přerušená 12. března pandemií koronaviru se dohraje v halách Rogers Place v Edmontonu a Scotiabank Arena v Torontu. Opět se rozběhne pěti zápasy 1. srpna, přičemž obě centrální místa budou využita pro kvalifikační série a následně i první dvě kola samotného play off. V Edmontonu se pak odehrají finálové série obou konferencí a závěrečné boje o Stanley Cup.