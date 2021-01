Hradec zvítězil nad Kometou a přerušil její bodovou sérii, Třinec v souboji o čelo tabulky udolal Spartu

Brno/Třinec Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve 36. kole extraligy v Brně 2:1, když vítěznou branku dal ve 28. minutě Radek Smoleňák. Mountfield tak vyhrál s Kometou i druhý vzájemný zápas sezony a v tabulce zůstal šestý. Naopak domácí tým nebodoval poprvé v tomto kalendářním roce a po sedmi předchozích duelech, z nichž jen jeden prohrál v prodloužení. V tabulce je Kometa stále devátá.

36. kolo hokejové extraligy: HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Branky a nahrávky: 24. Klepiš (Zaťovič, P. Holík) - 16. Perret (Smoleňák, Čáp), 28. Smoleňák (F. Pavlík, Koukal). Rozhodčí: Hradil, Horák - J. Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Bez diváků. Sestavy: Brno: Vejmelka - Barinka, F. Král, Freibergs, Mlčák, S. Svozil, Gulaši, Kučeřík - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Klepiš, V. Němec, Valský - L. Horký, Kusko, Plášek - T. Šoustal, F. Dvořák, D. Bondra. Trenér: L. Zábranský st. Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Nedomlel, Pilař, F. Pavlík, Šalda, Gaspar, Čáp - Orsava, Koukal, Kevin Klíma - Kelly Klíma, V. Růžička ml., J. Sklenář - Smoleňák, Cingel, Perret - Lev, Morong, Zachar. Trenér: V. Růžička st.

Svižnou první třetinu načala už po 18 vteřinách nebezpečná střela Kevina Klímy, kterou ale zlikvidoval Vejmelka. Brněnský gólman se blýskl i při střele Růžičky, což signalizovalo, že hosté byli více aktivnější a více se cpali před branku Komety.

Vyplatilo se jim to v 16. minutě, domácí nedokázali vyhodit puk do středního pásma a v závaru před Vejmelkou se nejlépe orientoval francouzský útočník Perret a svým devátým gólem v sezoně otevřel skóre utkání.

Brno mělo největší šanci úvodního dějství ve 13. minutě, ale Plášek trefil jen břevno. K vyrovnání se Kometa dostala ve 24. minutě při své třetí početní výhodě, kombinaci Holíka a Zaťoviče nekompromisně pod břevno uklidil Klepiš a zaznamenal tak svůj pátý gól v sezoně.

Misku vah ve vyrovnaném zápase na svou stranu převážili hosté také v přesilové hře, kdy sražený puk zasunul za bezmocného Vejmelku Smoleňák. Vedoucí gól nastolil mírnou převahu Mountfieldu, který diktoval tempo hry, kontroloval střední pásmo a nepouštěl Brňany do větších střeleckých příležitostí.

Ve třetí třetině pokračoval Hradec v tomto stylu hry, dobře bránil, rychle přecházel do protiútoků a byl důraznější před brankou. Brno se jen těžko dostávalo do přečíslení a Lukešova ohrožení. Hradec zvládl poslední minuty velmi dobře takticky a nepustil Kometu do závěrečného tlaku.

Ostatní výsledky 36.kola:



Madeta Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 30. Pýcha (R. Přikryl) - 15. Blümel (Paulovič, Poulíček), 31. Camara (Anděl). Rozhodčí: Kika, Micka - Rožánek, Axman. Vyloučení: 1:5. Využití: 1:0. Bez diváků.

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 2:3 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 20. F. Suchý (Gulaš), 58. Kodýtek (L. Kaňák) - 54. Lenc (Birner, Knot), 55. J. Vlach (Knot, Bulíř), 63. J. Vlach (Rosandič). Rozhodčí: Pešina, Veselý - Lhotský, Zíka. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:3. Bez diváků.

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. P. Kousal (Flynn), 48. Alderson (Ševc, Bičevskis) - 10. Jarůšek (M. Hanzl, P. Zdráhal), 12. Helt (Jícha, Cibulskis), 25. Jarůšek (M. Hanzl, Balinskis). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Hynek, Votrubec. Vyloučení: 0:5. Bez využití. Bez diváků.

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 23. Vondráček (Redlich), 48. T. Mikúš (Černoch, T. Rachůnek), 52. T. Rachůnek (Flek) - 20. Kucsera (J. Káňa, Ondrušek), 46. Kucsera (Nahodil, J. Káňa II). Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:2. Bez diváků.

HC Vítkovice Ridera - PSG Berani Zlín 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 39. Svačina (Lakatoš), 44. Irgl (Gewiese), 59. Werbik (Fridrich, Galvinš). Rozhodčí: Šír, Kubičík - Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:0. Diváků: 13 (omezený počet).