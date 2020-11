Hradec zvládl drama s Vítkovicemi, výhru řídil Hronnek. Boleslav přehrála Kometu

Praha Hokejová extraliga má dnes na programu pět zápasů. Po restartu soutěže jde o čtyři dohrávky a jednu předehrávku z pěti různých kol. Už skončil duel v Hradci, který oplatil Vítkovicím pondělní porážku a vyhrál 3:2.

Hradec Králové - Vítkovice 3:2

Vstup do zápasu vyšel lépe hostům, kteří se dostali už v páté minutě do vedení. Bylo to po nádherné akci, kdy Hruška podržel puk a ve správnou chvíli ho naservíroval před branku, kde měl Lakatoš už jednoduchou pozici. Domácí vyrovnali v páté minutě druhé třetiny, kdy Koukal nezazmatkoval a uviděl Smoleňáka vracejícího se na led z trestné lavice. Hradecký kapitán sólo vyřešil znamenitě bekhendovým blafákem. Rozhodnutí přišlo v páté minutě třetí části, to se v přesilovce prosadil tvrdou ranou obránce Hronek.



David Kočí (Hradec Králové): „Jsme samozřejmě spokojeni se třemi body, ale také s hrou, která se diametrálně zlepšila proti výkonu, který jsme podali v posledním zápase ve Vítkovicích. Tam nám chybělo nasazení, teď jsme bruslili, šli do soubojů, dohrávali jsme je.“

Darek Stránský (Vítkovice): „Domácí byli tentokrát o kousíček živější. Především od druhé třetiny nás mačkali, jen naše urputnost je nepustila do větších šancí. Body jsme mohli získat jen bezchybnou hrou, ale my jsme jednu chybu ve hře udělali.“

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) Branky a nahrávky: 25. Smoleňák (Koukal), 45. Hronek (Orsava, Zámorský), 58. Hronek (Koukal) - 5. Lakatoš (J. Hruška, V. Polák), 59. J. Hruška (P. Trška). Rozhodčí: Šindel, Pešina - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. Bez diváků

Sestavy: Hradec Králové: Mazanec - Nedomlel, Zámorský, Hronek, Blain, Jank, F. Pavlík - Smoleňák, Cingel, M. Chalupa - Kelly Klíma, V. Růžička ml., J. Sklenář - Lev, Kevin Klíma, Perret - Orsava, Koukal, R. Pavlík - Pilař. Trenér: V. Růžička st. Vítkovice: Dolejš - Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek, Koch, P. Trška - Schleiss, Marosz, L. Krenželok - Lakatoš, J. Hruška, V. Polák - Mallet, J. Mikyska, Dej - T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Trenér: Trličík.

Filip Hronek v souboji u hrazení s Rastislavem Dejem.

Mladá Boleslav - Kometa Brno 2:1

Na první gól se v Boleslavi čekalo až do 38. minuty, kdy se prosadil Zohorna. K němu prppasíroval v přesilovce puk Zbořil, následovalo rychlé zakončení bekhendem přesně do růžku brněnské branky. Kometa po změně stran díky Schneiderovi, jenž zužitkoval rychlý brejk, vyrovnala. Ovšem domácím zajistil vítězství v čase 52:00 Kousal, k němuž se dostal kotouč po ose Ševc, Flynn. Následovala přesná střela k tyči. Středočeši už těsné vedení udrželi.

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Branky a nahrávky: 38. R. Zohorna (A. Zbořil, D. Šťastný), 52. P. Kousal (Flynn, Ševc) - 46. Schneider (J. Zbořil). Rozhodčí: Pražák, Kika - Ganger, Klouček. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy: Mladá Boleslav: Krošelj - Šidlík, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman - Lunter, R. Zohorna, D. Šťastný - Jääskeläinen, A. Zbořil, Kotala - Flynn, O. Najman, P. Kousal - J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Patera. Brno: Klimeš - Freibergs, O. Němec, Pyrochta, J. Zbořil, Gulaši, F. Král - Zaťovič, Klepiš, L. Horký - Vincour, Rákos, Schneider - Matěj Svoboda, Kusko, Kunc - Plášek, Brabenec. Trenér: L. Zábranský st.

Karlovy Vary - České Budějovice (17:30)

Předehrávku 17. kola obstarají Karlovy Vary a České Budějovice. V sobotu si Západočeši odvezli z ledu nejbližšího soka tři body po výhře 5:4. V pondělí ale schytali doma výprask s Třincem (2:7). „Ten zápas musíme co nejdříve hodit za hlavu, s Motorem nás čeká úplně jiný zápas. Pohlídat si potřebujeme vstup do utkání. V ofenzivě hrajeme dobře, jen potřebujeme být produktivnější,“ řekl asistent trenéra Tomáš Mariška.



Motor čeká osmý pokus ve snaze dosáhnout první výhry po návratu mezi elitu. „Zdobí nás pohyb, bojovnost a nasazení, kluci ale nakonec vždy dokázali najít způsob, jak zápas prohrát. Soupeři umí potrestat ptákoviny, které děláme,“ konstatoval trenér Václav Prospal.

Liberec - Třinec (18:00)

Dohrávka 8. kola mezi Libercem a Třincem svede proti sobě celky, jejichž finálová bitva před rokem a půl určila až dosud platného šampiona, jímž se po výhře 4:2 na zápasy stali Oceláři.



Bílí Tygři po dlouhé herní pauze zaviněné pandemií koronaviru naskočili do zápasového programu úspěšně, když přetlačili Olomouc 2:1. „Pauza byla určitě znát, v rámci možností to ale bylo dobré a věřím, že naše výkony půjdou jenom nahoru. Ta pauza byla opravdu dlouhá a člověk pořádně nevěděl, na čem je. I když nás teď čeká hodně náročný program, všichni jsme rádi, že se zase konečně hraje. Doufejme, že už to tak vydrží,“ prohlásil liberecký útočník Tomáš Rachůnek.

Třinec má prozatím skvostnou bilanci na venkovním ledě: vyhrál všechny tři zápasy a vstřelil v nich 18 gólů. „Rádi bychom na to samozřejmě navázali, ale soupeř je nesmírně kvalitní. Jsme hlavně rádi, že po té dlouhé přestávce jsme do soutěže vstoupili dobře a získali nějaké body,“ řekl druhý trenér Ocelářů Marek Zadina. Otazník visí nad startem jeho syna Filipa, který po Redlichově faulu nedohrál utkání v Karlových Varech.

Olomouc - Zlín (18:00)

V dohrávce 14. kola zkříží hokejky hráči Olomouce a Zlína. Hanáci vyšli přes dobrý výkon naprázdno v Liberci (1:2). „Byli jsme domácím minimálně vyrovnaným soupeřem, bohužel na jeden gól se vyhrát nedá. Potřebujeme být produktivnější,“ řekl trenér Zdeněk Moták.



Ani Berani na body nedosáhli, ti však měli problém naopak v defenzivě, když se Spartou prohráli 4:6. Přesto je povzbudil dobrý výkon alespoň v některých pasážích. „V prvním zápase po pauze byla znát herní absence, ale potěšitelný je trend zlepšování. Věřím, že v tom budeme pokračovat,“ řekl kouč Robert Svoboda.