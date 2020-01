Hronek přislíbil účast na MS. V případě vyřazení mají chuť i Voráček s Pastrňákem, těší Nedvěda

Praha Dávno ví, že play off v NHL s Detroitem nezažije. Hokejový obránce Filip Hronek proto dopředu přislíbil reprezentaci účast na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Uvedl to ve středu manažer národního týmu Petr Nedvěd. Co další zámořské posily?

Na loňském šampionátu hrálo třináct hráčů ze Severní Ameriky, jejich zájem je i letos velký. Nováček Flek či navrátilci Šulák s Hykou. Reprezentační trenér Říha nominoval na švédské hry „Je ještě fakt brzy. Jen u Filipa Hronka jsme si jistí, že s Detroitem play off neudělají. Je to jeden hráč, s kterým můžeme asi na sto procent počítat,“ řekl Nedvěd. Detroit se v tabulce NHL nachází na posledním místě s velkou ztrátou třinácti bodů na předposlední LA Kings. Odehrát musí ještě třicet jedna zápasů, i tak je postup do play off čistě v teoretické rovině. „Může se stát jen to, že bude mít klub problém, aby reprezentoval, ale Filip byl loni, takže žádné velké změny nevidím,“ věří Nedvěd. Zhatit to může ještě zranění, což by byla velká ztráta. Hronka vyhlásili nejlepším obráncem loňského šampionátu na Slovensku. Mimo pozice play off je i Chicago s Davidem Kämpfem a Dominikem Kubalíkem. „Ten má fantastickou sezonu (21 branek). Ještě tu ztrátu mohou stáhnout, ale nevěřím tomu. Problém je spíše v tom, že Dominik nemá pro příští sezonu smlouvu. Bude jen na něm, jestli do toho půjde s rizikem,“ tuší Nedvěd. Bez play off zůstanou nejspíš i Tomáš Hertl ze San Jose, Ondřej Kaše z Anaheimu, Pavel Zacha z New Jersey, Filip Chlapík z Ottawy nebo Filip Chytil s Liborem Hájkem z NY Rangers. Na hraně jsou i Vladimír Sobotka a Michael Frolík s Buffalem, Jakub Voráček s Philadelphií či Tomáš Nosek s Vegas. Tam ukáže až čas. Změnit vše může i přestupové období, které v NHL končí 24. února, stejně jako zdravotní stavy hráčů. Sobotka, Hájek a Kaše se potýkají se zraněními. Litvínov deklasoval Plzeň, Hübl oslavil rekordní počet zápasů dvěma góly Příslib dostal Nedvěd i od hráčů, kteří play off očekávají, ale mohou z něho vypadnout. „Nejen já, ale i trenéři z toho máme dobrý pocit, že kluci chtějí reprezentovat. Když David Pastrňák, David Krejčí a Jakub Voráček mají chuť, je to pro nás důležité. Jsem rád. Moc dobře vím, že není jednoduché odkroutit devadesát zápasů v NHL a pak jít ještě reprezentovat,“ řekl Nedvěd na tiskové konferenci. Na ní trenér Miloš Říha oznámil nominaci na Švédské hry. Po nich vyjede jeho asistent Robert Reichel na další cestu do zámoří, i Říha plánuje vidět pár zápasů NHL naživo.