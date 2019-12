Hronek v NHL skóroval, Francouz s Mrázkem si připsali výhru

New York Obránce Filip Hronek neodvrátil v NHL šestým gólem sezony prohru Detroitu 3:5 s Pittsburghem. Pavel Francouz nahradil v závěru úvodní třetiny v brance Philippa Grubauera, chytil v Bostonu všech 16 střel a dovedl Colorado k výhře 4:1. Bostonský útočník David Pastrňák podruhé za sebou nebodoval. Petr Mrázek přispěl 22 zákroky k vítězství hokejistů Caroliny 6:2 nad Minnesotou.

Detroit v závěru zdramatizoval zápas i díky Hronkovi. Český bek si najel před branku a po přihrávce Darrena Helma snížil v 53. minutě na 2:4. Kontaktní branku dal Dylan Larkin, ale Pittsburgh zpečetil výhru devět sekund před koncem v power play. Red Wings prohráli jedenáctý zápas v řadě, přičemž v posledních devíti nezískali ani bod.



„Je povzbuzením pro naše sebevědomí, že umíme dávat góly a že jsme schopni odehrát vyrovnaný zápas. Musíme se ale trochu zlepšit v mnoha oblastech,“ uvedl trenér Detroitu Jeff Blashill, jehož svěřenci v předchozích šesti utkáních dali jen pět branek a jsou v soutěži nejhorší. Od vyrovnání nelichotivého klubového rekordu je dělí už jen tři prohry. V sezoně 1981/82 ztratili čtrnáct zápasů za sebou.

Nejvytíženější hráč mužstva

Hronkovy výkony jsou podle kouče jedním z mála světlých bodů Detroitu v sezoně. Dvaadvacetiletý obránce je s 23 minutami nejvytíženějším hráčem mužstva, důvěru dostává v oslabeních i přesilových hrách. „Odvádí velmi dobrou práci, čas na ledě si zaslouží. Mnohokrát patřil k našim nejlepším hráčům v oslabení a je velmi soutěživý. Také chybuje, ale učí se tím a zlepšuje se,“ řekl Blashill.

Hronek je v produktivitě týmu pátý, na kontě má čtrnáct bodů (6+8) v 29 utkáních. V klubovém měřítku je druhý v počtu zblokovaných střel (34). „Vždy je působivé, když má obránce v průměru půl bodu na zápas. Moderní obránci dnes umějí bruslit, vést puk a jsou spolehliví v defenzivě. Myslím si, že všechny tyto atributy má. Je to skvělý hráč, je mladý, bude se ještě zlepšovat,“ pochválil Hronka obránce Detroitu Alex Biega.

Francouz vystřídal v brankovišti zraněného Grubauera v 18. minutě za stavu 1:1. „Není jednoduché do zápasu naskočit z lavičky. Ale je to snazší, když se do branky dostanete takhle brzy, jste ještě rozehřátí z rozcvičky. Kdybych seděl na střídačce hodinu dvě, bylo bylo by to horší,“ uvedl Francouz. „Nebylo příjemné vidět, že (Grubauer) není v pořádku, ale mojí prací je být připravený. Jen jsem popadl věci a šel na to,“ dodal.

Český gólman neinkasoval, připsal si pátou výhru v řadě a v úspěšnosti zásahů se zlepšil na 93,1 procenta. V této statistice je v lize pátý. Colorado podle slov trenéra Jareda Bednara odehrálo jeden z nejlepších zápasů v obraně a odskočilo Bostonu dvěma góly v prostřední třetině. Pojistku přidalo při power play. „Spoluhráči mi hodně pomohli. Bylo potěšením za nimi chytat,“ podotkl Francouz.

Mrázek vychytal desátou výhru na domácím ledě, i když už ve třetí minutě pustil první branku zápasu. Český gólman inkasoval podruhé v polovině zápasu opět z přečíslení, ze kterého Minnesota snížila na 2:3. Brzy ale uklidnil Carolinu čtvrtým gólem Sebastian Aho, který v zápase nasbíral pět bodů (3+2). V dresu vítězů znovu nenastoupil Martin Nečas, který je od konce listopadu mimo hru kvůli zranění v dolní části těla.

Philadelphia zdolala doma Ottawu 4:3 v zápase, ve kterém se hrálo hodně do těla. První ostrý zákrok předvedl hostující Mark Borowiecki, když ve středu hřiště atakoval Travise Konecného. Útočník Flyers poté kvůli zranění z utkání odstoupil. V dalším střídání se téměř po třech letech popral v NHL Jakub Voráček. Kladenský odchovanec byl sice v bitce s Nickem Paulem defenzivnější, ale soupeře nakonec povalil na led.

Pavel Zacha přihrál na první gól New Jersey, které podlehlo v Nashvillu 4:6 a po změně trenéra prohrálo i třetí zápas. Tampa Bay deklasovala doma San Jose 7:1. Výhru řídili Alex Killorn (1+3) a Steven Stamkos (2+1), jejich spoluhráči Ondřej Palát a Jan Rutta nebodovali. Na druhé straně Tomáš Hertl nebyl u žádné inkasované branky, zatímco Radim Šimek si připsal dva záporné body.

David Rittich dostal volno a Cam Talbot se tak objevil v brance Calgary poprvé od 17. listopadu. Kanadský klub nezačal v souboji s Los Angeles dobře a po patnácti minutách prohrával 0:2, ale nakonec zvítězil 4:3.

Sergej Bobrovskij chytal poprvé proti Columbusu, kde působil předchozích sedm let, a pomohl 33 zákroky k výhře Floridy 4:1. Ruský gólman přiznal, že pro něho bylo divné hrát proti bývalým spoluhráčům. O čisté konto přišel v 51. minutě.