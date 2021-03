VIDEO: Hronkova asistence Detroitu nestačila. Zacha se neprosadil, Ostrované jsou novým lídrem soutěže

New York Hokejisté Detroitu podlehli doma v nedělním utkání NHL Carolině 1:2 a u jejich jediné branky, která padla deset sekund před koncem, si připsal asistenci Filip Hronek. Novým lídrem soutěže jsou hráči New Yorku Islanders, kteří uspěli v New Jersey 3:2 po samostatných nájezdech a vyhráli v devátém utkání v řadě. Za poražené se v rozstřelu neprosadil Pavel Zacha.

Německá one man show v NHL, Draisaitl sestřelil Ottawu pěti body. Slaví i Colorado či Montreal Carolina se ujala vedení ve 36. minutě, když se v oslabení prosadil v přečíslení dva na jednoho Dougie Hamilton. Na začátku třetí třetiny zvýšil Nino Niederreiter a Detroit už jen při závěrečném náporu obral o čisté konto Alexe Nedeljkovice. Obrana hostů sice před gólem zblokovala Hronkovu střelu, puk se ale dostal k Anthonymu Manthovi, jehož přihrávku do předbrankového prostoru si srazil bruslí do vlastní sítě Sebastian Aho.

Hurricanes i tak vyhráli v osmém utkání za sebou a v tabulce jsou o bod za Islanders. Vítěznou sérii odstartoval Martin Nečas, který rozhodl úvodní dva zápasy v nájezdech a v prodloužení. Český útočník také zaznamenal v těchto osmi zápasech osm bodů (3+5). New Jersey v základní hrací době dvakrát vyrovnalo a v prodloužení dal jejich obránce P.K. Subban gól, který rozhodčí odvolali kvůli ofsajdu. Záběry u videa odhalily, že Jesper Bratt projel do útočného pásma dříve, než tam Zacha zavezl puk. Devils ještě vedli od první série rozstřelu a výhru mohl stvrdit Zacha, pokud by proměnil ve třetím kole bekhendovou kličku. Místo toho vzápětí vyrovnal Anthony Beauvillier a v další sérii rozhodl o výhře Islanders Oliver Wahlstrom. Hosté se osamostatnili v čele soutěže i díky zaváhání Toronta, které podlehlo v Ottawě 3:4.