Hvězda NHL se bouří proti rozhodnutí v Rusku. Svobodu pro Navalného, žádá Panarin

New York Politika a sportovci? To je v Rusku velké téma. Atleti velké východní země se dělí buď na přívržence vlády, nebo zastánce nového směru. Hokejový útočník New York Rangers Artěmij Panarin patří mezi časté kritiky tamního režimu a poměrů v zemi. Teď podpořil osvobození opozičního aktivisty Alexeje Navalného zadrženého po návratu do vlasti z Německa, kde se zotavoval z otravy.

Alexej Navalnyj je ostře sledované ruské jméno. Dlouhodobě prosazuje změny, odstoupení prezidenta Vladimira Putina, a právě proto upadl v nemilost tamní vlády. V červenci prodělal při letu z Tomsku otravu a jeho tým i experti dodnes tvrdí, že se jej na Putinův rozkaz pokusili zlikvidovat agenti tajné služby FSB prudkým nervovým jedem novičok, jednou z nejnebezpečnějších látek na světě. Navalného se nakonec podařilo převézt do Německa, kde se až do nedávna zotavoval. V neděli 17. ledna se vrátil do Ruska, kde byl ihned po příletu zatčen a nyní čeká ve vazbě na soud.

Jeho mluvčí Kiru Jarmyšovou krátce na to zadržela policie a soud ji poslal na 9 dní do žaláře za organizaci protestů, které vláda neschválila. Zatýkání Navalného příznivců nyní probíhá na několika místech v Rusku.

Na opozičníkovu podporu postupně veřejně začínají vystupovat i nejlepší ruští sportovci minulosti a současnosti. První byl bývalý kapitán fotbalového národního týmu Igor Děnisov, jemuž se nelíbí praktiky tamní vlády a zacházení s Navalným. Voráček neunesl kritiku, jeho vulgární výpad zahýbal NHL. Fanoušci mu tleskají, experti tápou Teď se k němu připojila i největší hvězda hokejových New York Rangers Artěmij Panarin. Na svůj instagramový účet vyvěsil fotku Navalného s rodinou a vzkazem: „Svobodu pro Navalného.“ Tichý souhlas projevil i bek Chigago Blackhawks a krajan Nikita Zadorov, jenž přesdílel Panarinův příspěvek. Upozornil na to také nezávislý ruský novinář Leonid Ragozin žijící v Rize.

Panarina se v zámoří dotazují, zda se chce k tématu obšírněji vyjádřit. Jen vzkázal, že to nechce nijak dál komentovat. Každopádně jeho post na sociálních sítích nelze považovat za výstřel do tmy. Někdejší vítěz Calder Trophy a finalista soutěže o Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hokejistu NHL se politickou situací i neutěšeným tamním životem dlouhodobě zabývá a nebojí se o tom veřejně mluvit. Před dvěma lety se během interview s Alexandrem Golovinem ostře pustil do prezidenta Putina. „Je chyba, že k němu vzhlížíme jako k supermanovi. Myslím, že Putin už nechápe, co je dobré a co špatné. Ale ono je to těžké, když jste dvacet let obklopeni lidmi, kteří vás jen chválí,“ nešetřil kritikou. „Stále tu je přesvědčení, že když řeknete špatnou věc o vládě, zabijí vás nebo otráví. V Americe může sportovec kritizovat prezidenta, odmítnout návštěvu Bílého domu. U nás je to nemožné, okamžitě se strhne vlna kritiky,“ rozohnil se Panarin.

Postěžoval si také na chudobu panující mimo velké ruské aglomerace, což podle něj běžný Američan nemůže ve své vlasti zažít. „Je to pořád stejné. Změny jsou titěrné, nic moc se nemění. Máme Moskvu a Petrohrad, dvě ohromná centra rozvoje. A zbytek? Ty působí jako vtip. Žil jsem v Columbusu, který není dokonce ani mezi deseti nejlepšími americkými městy pro život, ale stačí se podívat na obrázky a uvidíte, jak je pěkný,“ vysvětloval rozdíly. Jeho slova tehdy odsoudili někteří poslanci ruské Dumy, nebo bývalí úspěšní sportovci v čele s Germanem Titovem, kteří jsou stoupenci současné hlavy státu. Prorokovali, že bude tvrdých vyjádření ještě litovat. Vymstí se Panarinovi jeho činy a výroky?