Místo NHL vojna. Fedotov snil o kariéře za mořem, jenže ho zatkli a odvedli

Policie tak Fedotovovi překazila pokus o vycestování, zatkla ho, obvinila z falšování dokumentů a vyhýbání se vojenské službě a poslala jej za polární kruh.

Tvrdý náraz. Ruskou hokejovou komunitu však příliš nevzrušil. Brankář hledal zastání marně.

Po roce v armádě se Fedotov vrací do společnosti a znovu se upsal moskevskému hokejovému klubu. Jenže taky zřejmě spustil divoké domino, které dopadne na vztahy obou soutěží a může vyústit ve vzájemné vykrádání a nerespektování se.

Vždyť Fedotov má platnou smlouvu v NHL s Philadelphia Flyers. Nebo ne?

Když nyní 26letého gólmana loni v létě odvlekli do armády, Flyers jeho kontrakt podepsaný na sezonu 2022/23 pozastavili a platnost měli přenést na sezonu 2023/24.

A byť NHL loni po začátku invaze vypověděla dohodu s KHL o vzájemných vztazích (výměna informací o hráčích atd.), obě soutěže dál uznávaly podepsané kontrakty hráčů: máš podepsáno v KHL? Dobře, v NHL podepsat nemůžeš.

Až do případu Fedotov.

Prezident CSKA Igor Jesmantovič tvrdí, že celou věc prověřili právníci a že Fedotovův kontrakt v NHL vypršel. Už nezmínil, že ho silou vláčeli rozlehlou zemí oblečeného do mundúru u námořnictva.

Když Fedotov „zmoudřel“, upustil od soudního domáhání se svobody a vyhodil agenta, který mu NHL domluvil, tu a tam mu hokej dovolili. Na námořní akademii v Petrohradu mohl trénovat, zúčastnil se hokejového turnaje týmů složených z členů různých ozbrojených složek Ruska a na „vojenský šampionát“ mu zůstane stříbrná vzpomínka.

Ruský brankář Ivan Fedotov v dresu CSKA Moskva s pohárem pro vítěze KHL v roce 2022.

Talentovaný brankář s narušenou kariérou se veřejně ozval po více než roce. V červnu 2022 na Instagram umístil fotografii z padáku s popiskem „Věřím, že mohu létat“, to se ještě těšil na cestu do Spojených států. Před několika dny pozdravil fanoušky z Dubaje, kdy už věděl, že další dva roky stráví v Moskvě.

Těžko tipovat, o jak dobrovolné rozhodnutí jde. Jisté je, že Fedotov kontrakt s Flyers – ač nedobrovolně – nedodržel a v Americe už přemítají nad tím, jak to ovlivní NHL.

Začne liga podepisovat ruské talenty a lanařit je za moře i přes jejich platné kontrakty doma? Paradoxně by se to teď mohlo nejvíc hodit Flyers, kteří na konci června draftovali pozoruhodného Matveje Mičkova. 18letý šikula s pověstí spratka má několik dalších let hrát v Petrohradu, ale zámořskému klubu v přestavbě by se hodil okamžitě.

Pak už by záleželo na tom, zda by se Mičkov dostal z Ruska. Protože v podobné situaci jako Fedotov se mohl objevit hvězdný Kirill Kaprizov. Ten vycestovat stihl a letos v létě do Ruska raději vůbec nepoletí. Zůstane v USA.