Jágr jako budoucí předseda hokejového svazu? Když by se mu do toho chtělo, přemýšlí staronový šéf Král

Praha Překvapení se nekonalo. Další čtyři roky stráví v čele Českého hokeje dosavadní předseda Tomáš Král. Zvolen byl již počtvrté v řadě, kandidoval sám. „Samozřejmě bych byl radši, kdyby byli třeba tři čtyři kandidáti. Takhle to působí tak funkcionářsky, že je jeden kandidát, zvedne se ruka a hotovo. Já pro to ale víc udělat nemůžu,“ vysvětloval poté. Koho vidí jako svého možného nástupce a jaké má plány na následující čtyřletou funkci?

Briefing proběhl překvapivě rychle, takřka bez otázek, překvapení. Čekal jste takto hladký průběh?

Ani ne. Zpráva, kterou jsme připravili, byla všezahrnující a byla oproštěna od jakýchkoliv kudrlinek. Kdyby nějaké nesrovnalosti vznikly, byl jsem samozřejmě připraven je vysvětlit. Jinak tu zaznělo vše. Je to také tím, že komunikujeme se všemi pravidelně. Nejsou tu žádní lidé, s nimiž bychom se sešli jednou za čtyři roky. Jsme spolu ve styku prakticky pořád. Že by tu zazněly nějaké překvapivé věci, to jsme neočekávali.

Byl jste zvolen počtvrté za sebou, takže už asi víte, do čeho jdete. Byl jste o to klidnější?

Přesně tak. Dnes už vím, o čem řízení toho kolosu je, o čem mluvím, struktury jsou zaběhnuté. Hlavně pracuji s lidmi, které si vybírám, je na nich velká odpovědnost a kompetence. Dnes je to vše už nějakým způsobem zaběhnuté, takže se mi netřesou kolena z toho, že nevím co je přede mnou, ale z toho, že to právě vím. (směje se)

Na předsedu jste kandidoval sám. Nečekal jste, že by se ještě na poslední chvíli někdo přihlásil?

Já jsem nikdy nedělal žádné kroky pro to, abych někoho od kandidatury odrazoval. Jak už jsem několikrát říkal, nemám žádný problém s tím, že bych to měl třeba někomu předat. Žádné jméno, které by mě mohlo dneska překvapit, ale neznám. Mám v hlavě několik jmen těch, kdo by se mohl zapojit v budoucnu. Pokud by se někdo v termínech přihlásil, nijak by mi to nevadilo. Je také otázka, jestli bych pak do toho vůbec šel.

Nejste trochu zklamaný, že se do boje o post s vámi nikdo nepustil?

Všichni to pořád nazývají bojem, ale já nevidím jediný důvod, proč by to měl být boj. Je to asi v Čechách zvykem. Není nutné s nikým bojovat. Samozřejmě bych byl radši, kdyby byli třeba tři čtyři kandidáti. Takhle to působí tak funkcionářsky, že je jeden kandidát, zvedne se ruka a hotovo. Já pro to ale víc udělat nemůžu. Už několikrát jsem jasně říkal, že s tím žádný problém nemám.

Když se mluvilo o tom, že by měl zájem Lojza Hadamczik, tak jsem mu volal a říkal, aby z toho neměl vůči mně žádný špatný pocit, že mi to vůbec nevadí. Takže to já neovlivním, přeci si nebudu vybírat protikandidáty. (směje se) Byl bych radši, ale podle mě se jedná o vývoj. Během těch následujících čtyř let se určitě vyprofiluje řada jmen, která to bodou moci se ctí převzít.

Do výkonných výborů jste dosadil několik nových jmen. Podle čeho jste je vybíral?

Jednak jsem si některé lidi nechal, což jsou ti, se kterými je spolupráce již osvědčená. Udělal jsem nějaké změny v návrzích extraligy, ale není to nic osobního. Třeba Třinec je organizace, která ve výkonném výboru dlouho nikoho neměla a Marek (Chmiel) je určitě velkým přínosem. Radost mám z toho, že jsem se domluvil s Jardou Jágrem. Je to velká hokejová persona, která v budoucnu sehraje ještě velkou roli ve vnímání českého hokeje a může mu významně pomoci. Je i pro něj důležité, aby se začal seznamovat i s jinými věcmi, než je bruslení v deset hodin večer. Je to člověk, který bude mít v budoucnosti hodně co říct.

Bude Jágr při funkci i nadále hrát?

U něj si žádné podmínky klást nebudete. Když bude hrát ještě v padesáti, tak by se ani členem výboru stát nikdy nemusel, kdyby nemohl zároveň i hrát. (směje se) Ale bavili jsme se o tom, ještě samozřejmě bude chtít hrát, ale myslím si, že výkonný výbor jednou za měsíc zvládne i tak. Podle mě tam patří.

Nehrozí u něj nějaký konflikt zájmů?

To si nemyslím. Mohl by třeba vynadat Šindlerovi (šéf komise sudích) za rozhodčí, ale to může každý, kdo tam je. (směje se) Podle mě není rozdíl, jestli tam sedí generální manažer nebo hráč. Zvlášť když je Jarda od vlastníka až po hokejistu.

Nevidíte Jágra jako člověka, který by to mohl po vás jednou převzít?

Už jsem říkal, že tu jsou jména, která o tom mohou přemýšlet. Když jsem začínal, moc osobností tu na tento post nebylo. Většina nejlepších hokejistů naší zlaté generace ještě dohrávala. Řada z nich se později stala majiteli klubů, manažery… Je jednoznačné, že už se tu profilují osobnosti, které to budou moci dělat. Jedná se třeba o Libora Zábranského, Milana Hniličku, Martin Straka i Jarda Jágr, když by se tomu chtěl věnovat… Je tu spousta těch, kteří se dnes už věnují funkcionařině a klidně by příštími kandidáty mohli být a slušela by jim.

Jak už jste zmínil, jdete teď do pozice, kterou důvěrně znáte. Jaké jsou teď vaše nejbližší starosti, které budete muset řešit?

Hlavní teď bude vyrovnat se s tím virem, který všechno ovlivňuje. Co se týče sportovních stránek, rád bych dotáhl soutěže na snížené počty, aby se to usadilo. Rád bych také dořešil extraligu, aby se konečně dořešila a buď si ji kluby převzaly, nebo se udělaly nějaké licenční smlouvy. Snad se to dotáhne do konce téhle sezony.

A jaké máte plány s akademiemi?

Tam chceme výrazně přitvrdit. Měníme kritéria, hlavní pro nás bude produkce hráčů do profesionálního hokeje. Máme totiž akademie s krásným zázemím, kde všechno funguje, ale když za pět let nevychovají jediného hráče do áčka, tak k čemu to je?