Jágr přemýšlí o budoucnosti. Ve hře je štace v Třinci, lákadlem je první titul

Kladno Pár dní před vypuknutím pandemie koronaviru jeho Kladno sestoupilo z hokejové extraligy, přesto by se v ní mohl během nové sezony objevit. Jaromír Jágr může dokonce přemýšlet, že ve 49 letech poprvé získá český titul. Ve hře je totiž jeho angažmá v Třinci.

Nezdolný Jágr v těchto dnech přemýšlí o své budoucnosti. Po velkém zklamání ze sestupu neměl na tohle téma náladu a několikrát zopakoval, že si vše musí nechat projít hlavou.

Pochybností bylo dost. Slavné 68 mohlo lítat hlavou, jestli má chuť se ve 48 letech trmácet po prvoligových stadionech. Jestli bude schopná Kladnu pomoci k návratu do nejvyšší soutěže. Nebo zda udrží krok s mnohem mladšími protivníky.

Prvním kritériem podmiňujícím pokračování kariéry tedy zní: Zhubnout! Sám Jágr ostatně nedávno přiznal: „Během uplynulé sezony jsem vážil skoro 120 kilo, a to je prostě moc. Pomalejší jsem už kvůli věku a s touhle vahou to bylo ještě horší. Podcenil jsem to.“

S vahou měl Jágr problémy v podstatě celou sezonu. Ví se o něm, že rád jí, a když kvůli opakovaným zraněním neměl výdej energie, kilogramy šly nahoru. A nepodařilo se je v dostatečné míře sundat ani ve chvíli, kdy začal znovu nastupovat.

K ideálu je v tuto chvíli hodně daleko, obzvlášť po nicnedělání během nouzového stavu, kdy si dopřával od štědré maminky. V dobách, kdy válel v NHL, se jeho váha pohybovala mezi 105 až 110 kily, to je o deset až patnáct méně než nyní. Nic ale není nemožné, Jágr se umí kousnout.

Stačí se jen vnitřně rozhodnout, čeho by chtěl v dalším ročníku dosáhnout. Ve hře je pomoc k postupu do extraligy s Kladnem, ale také možnost ukázat se v extralize. A třeba i - za jistých okolností - zasáhnout do bojů o extraligový titul.

Jágr měl po svém definitivním návratu z NHL před dvěma lety už vyřízené střídavé starty v Třinci. „A strašně nás mrzelo, že u nás nehrál,“ nezastíral v pořadu Hokej v 60 minutách sportovní ředitel Jan Peterek. Tehdy to nevyšlo kvůli zdravotním komplikacím.

Loni ve Slezsku hrát nemohl, protože s Kladnem zažil roční epizodu v extralize, teď však toto téma přichází znovu na pořad dne. Třinec zájem stále má. „Všichni se na Jardu Jágra těšíme, možná se to letos třeba povede,“ usmívá se Peterek.

Záleží tedy jen na Jágrovi. S Třincem může pomýšlet vysoko.