Jágr se opřel do ‚stávkujících‘ protihráčů. To jste teda profíci, ve vás je problém současného hokeje v Česku

PRAHA Jaromír Jágr se na svém facebookovém profilu tvrdě opřel do kapitánů předních extraligových týmů, kteří kritizují to, že majitelé klubů v čele s Jaromírem Jágrem chtějí uzavřít nejvyšší soutěž (nikdo z extraligy nesestoupí) už v probíhající sezoně.

„Tento dopis je věnovaný těm, kteří hází vinu jeden na druhého, ale ten hlavní problém nevidí. Ale především je věnovaný těm, kteří si přejí, aby v Čechách za pár let vůbec nějaký sport byl,“ napsal ve čtvrtek večer své „hokejové rodině“.



„Dnes ráno jsem si přečetl názory hráčů a pana (Libora, šéfa hráčské asociace) Zbořila k tzv. rozšíření extraligy a možná v budoucnu i k jejímu uzavření. Byl jsem hodně překvapený, jak hráči přemýšlejí,“ doplnil Jágr.

Nejvíce kapitánům předních extraligových týmů vyčítá názor, že podle nich čeští hokejisté nemají povahy, aby hráli naplno, když bez sestupujících v zápase o nic nepůjde.

„Hmmm, to jsme teda profíci. Možná tady je ten problém současného stavu hokeje u nás,“ je nekompromisní Jágr.

Tomu nevoní fakt, že kvůli sestupu A-týmu z extraligy bude potrestána vedle fanoušků i mládež.

„Ano, je spravedlivé, když nejhorší mužstvo spadne, ale většinou jsou potrestaní majitelé, fanoušci a mládež. Hráči, kteří se na sestupu podílejí z 80 procent, podepíší smlouvu s jiným extraligovým klubem,“ vzteká se Jágr.

Zlobí se i na kapitána Plzně Milana Gulaše za jeho prohlášení, že majitelé chtějí změnu pravidel kvůli jejich klidu a teplu.

„Milane, rád ti ten klid a teplo předám, ale chápu - i já byl dříve jenom hráč a věci jsem viděl podobně jako ty,“ opírá se Jágr do Gulaše.

Vzápětí se pouští do většiny extraligových hráčů, kteří jsou proti uzavření extraligy.

„Prostě nová doba: Majitel znamená plať, sháněj peníze a buď zticha. Nám to takhle všem vyhovuje tak se do toho nepleť,“ nebere si šéf Kladna servítky.



„Hodně hráčů zřejmě nepochopilo, že se tady nejedná o nějakou válku mezi nimi a majiteli, ale o zlepšení sportovišť a zázemí pro sportovce, děti a fanoušky. Ale bez garance extraligy do toho investoři těžko půjdou,“ vysvětluje Jágr své pohnůtky.

„Na nikoho se nezlobím, snažím se pochopit i hráče – každý by se rád napil, ale náš sport a hokej se momentálně nachází na Sahaře, kde vody není dostatek,“ dodal Jágr.

V diskuzi pod příspěvkem však fanoušci Jágra obvinili, že ještě loni, když hrálo Kladno o postup z první ligy do extraligy, usiloval o to, aby vítěz první ligy měl zaručený přímý postup do extraligy a poslední z extraligy, aby sestoupil.

A teď ve svém názoru otočil o sto osmdesát stupňů.