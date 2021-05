Jako hodinky. Švýcaři postupně rozebrali Čechy, ti jsou na MS stále bez bodu

RIGA Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa v Rize Švýcarsku 2:5 a zůstávají i po druhém utkání ve skupině A bez bodu. To se jim stalo v samostatné historii na velké mezinárodní akci dosud jen na Světových pohárech v letech 1996 a 2004. Další zápas čeká český výběr v pondělí od 19:15 SELČ proti Bělorusku.

Svěřenci kouče Filipa Pešána sice vedli od 15. minuty po přesilovkové trefě Filipa Chytila, ale Švýcaři otočili stav díky dvěma gólům Tima Meiera a brankám Gregoryho Hofmanna a Tristana Scherweye na 1:4. V závěru na snížení Jiřího Smejkala odpověděl čtvrtou využitou švýcarskou přesilovkou opět Hofmann.



Švýcaři dokázali pokořit českou reprezentaci poprvé po šesti soubojích. Naposledy uspěli v roce 2017 na mistrovství světa v Paříži, kde vyhráli 3:1.

„Dostali jsme sedm dvouminutových trestů, většina z nich byla naprosto nesmyslných a nic neřešících, z toho byly čtyři inkasované branky. Myslím si, že k tomu není co dodat,“ řekl Pešán.



Zatímco Švýcaři nastoupili ke své premiéře v Rize, český tým potřeboval v boji o důležité body odčinit těsnou páteční porážku s Ruskem. Pomoci k tomu mělo pět změn v sestavě, k nimž trenéři sáhli. V brance byl opět Hrubec, naopak poprvé se do sestavy dostali obránci Klok se Šustrem a útočníci Lenc, Matěj Stránský a Blümel.

ČESKO - Švýcarsko 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) Branky a nahrávky: 15. Chytil (Jan Kovář, J. Vrána), 55. Smejkal (Chytil, D. Sklenička) - 18. Hofmann (Ambühl, Simion), 25. Meier (Hischier), 39. Scherwey (Praplan, Bertschy), 51. Meier (Corvi, Kurashev), 58. Hofmann (Simion, Ambühl). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Vikman - Nikulainen, Sormunen (všichni Fin.). Vyloučení: 7:3. Využití: 1:4. Bez diváků.

Začalo se oboustranně velmi svižně. Už po 12 sekundách se ve slibné pozici ocitl Smejkal, ztroskotal však na brankáři Genonim. Na druhé straně zakončil rychlý kontr Andrighetto, i Hrubec byl ale pozorný. Na začátku druhé minuty se pak Hrubec vyznamenal, když mezi kruhy vystřelil Siegenthaler. Oba týmy pak ubránily oslabení.

V 15. minutě pálil nebezpečně z otočky Zadina, z dorážky měl šanci ještě Blümel, Genoni však těžké chvilky ustál bez úhony. Češi pak ale hráli další přesilovku a tentokrát už byli úspěšní. Po rychlých krátkých přihrávkách Kovář nabil Chytilovi, jenž zakončil na bližší tyč.

Vedení si však Pešánův výběr neužil dlouho. Jen 25 sekund po vedoucím gólu fauloval Lenc a jeho prohřešek proti pravidlům potrestal Hofmann, když využil Hrubcova zakrytého výhledu. Po třech minutách druhé části musel za další faul holí na trestnou lavici Lenc a pro český tým to dopadlo stejně jako v prvním případě. Hofmanna sice ještě vychytal Hrubec, na druhé straně neuspěl blafákem do bekhendu Flek, ale pak už se prosadil ranou bez přípravy Meier.

V přesilovce českého týmu pálil tvrdě z kruhu Vrána a Genoni jeho pokus jen se štěstím vytěsnil. Když už se hrálo v pěti na obou stranách, využil prostoru v útočné třetině Andrighetto, nebezpečný pokus vykryl Hrubec s trochou štěstí hřbetem lapačky. Potom zahrozil opět i Meier. Český tým se ubránil při Vránově trestu, ale ve 39. minutě ujel Scherwey a zvýšil na 3:1.

„Bylo to hodně o těch vyloučeních. Dostali jsme čtyři góly v oslabení, což je strašně moc. Jestli tohle nezlepšíme, budeme mít problémy s každým soupeřem. Myslím, že za stavu 2:1 jsme začali hrát hodně v útočné třetině, měli jsme tam tlak, ale pak uděláme zase školáckou chybu, vyloučení, dostali jsme gól a taháme za kratší konec. To jsou věci, které rozhodují zápasy,“ prohlásil kapitán Jan Kovář.

Do třetí třetiny nahradil Hrubce Will, který se tak v den 29. narozenin dočkal debutu na mistrovství světa. Kouč Pešán zamíchal i složením útoků. Možnost snížit měl Stránský, ale Genoni si s jeho bekhendovým zakončením poradil.

Ve 46. minutě pomohla Willovi tyč po Hofmannově střele z pravého kruhu. V polovině třetí třetiny při Chytilově trestu se už ale z této pozice prosadil Meier. V 55. minutě sice zkorigoval stav tečí Chytilova pokusu Smejkal, ale v čase 57:08 naději českého týmu na zdramatizování závěru ukončil při Kovářově vyloučení Hofmann opět ranou z pravého kruhu.

„Musíme hrát jinak, abychom nehráli v oslabení. Inkasovali jsme tak dnes čtyři góly a tím jsme si prohráli zápas. To nás může srážet i do budoucna. Pokud tohle srovnáme, tak máme dost kvalitní tým na to, abychom mohli ty zápasy dotáhnout do vítězného konce,“ prohlásil útočník Radan Lenc.