Columbus se zbavil Voráčka. Arizoně nechal volbu v draftu a získal Gilliese

Voráček naposledy nastoupil za Columbus 4. listopadu proti Coloradu v duelu hraném v Tampere a o měsíc později oznámil, že už si v této sezoně patrně nezahraje. Hrozí mu i konec kariéry.

„Pokusím se samozřejmě udělat maximum při snaze o návrat, ale může to být opravdu dlouhodobý proces. V tuto chvíli však nevidím reálně možnost, že bych naskočil zpátky v blízké budoucnosti. Udělám ale vše, co je v mých silách, aby se mi podařilo vrátit se na led,“ uvedl tehdy na tiskové konferenci Voráček, který má ještě na příští sezonu platný osmiletý kontrakt celkem na 66 milionů dolarů.

Voráček v této sezoně stihl odehrát jen 11 utkání s bilancí šesti bodů za gól a pět asistencí. Mistr světa z roku 2010 nedostal od lékařů zelenou k návratu k hokejovým aktivitám po zápase v Tampere, kde při porážce s Coloradem 3:6 skóroval, ale ve třetí třetině ho zasáhl vysokou holí do obličeje Dryden Hunt. Druhý den v odvetě ve Finsku už Voráček v sestavě celku z Ohia scházel.

Do Columbusu, který jej draftoval v roce 2007 v 1. kole jako sedmého hráče v pořadí, se Voráček vrátil po deseti letech ve Philadelphii předloni v červenci. V minulém ročníku si připsal v 79 zápasech za Blue Jackets 62 bodů za šest branek a 56 asistencí, díky čemuž byl nejproduktivnějším hráčem týmu.

V prosinci si možnost předčasného konce kariéry, o kterém se spekulovalo, nepřipouštěl. „Nemůžu skončit. Mám tady stále platnou smlouvu a tu bych chtěl dodržet. Pokud to půjde, budu šťastný. V opačném případě to bude na doktorech. Když mi dají lékaři svolení, tak to určitě zkusím. A uvidíme, jak to půjde,“ uvedl.

Celkem za kariéru v NHL nasbíral už 1058 startů v základní části za Blue Jackets a Flyers a 806 bodů (223+583). Lepší byli z českých hokejistů pouze Jaromír Jágr a Patrik Eliáš. Ze 49 duelů ve vyřazovacích bitvách o Stanley Cup přidal Voráček 28 bodů (9+19).

Devětadvacetiletý Američan Gillies působil na farmě Arizony v Tucsonu. V NHL má na kontě 32 utkání za Calgary, St. Louis a New Jersey.