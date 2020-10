Jandač: Proč paralyzujeme hokej, když jsou všichni hráči promoření?

Není zdaleka jediným, kdo nechápe zastavení hokejové extraligy, ale na rozdíl od jiných se nebojí říct svůj názor nahlas. „Nedává to smysl, protože drtivá většina týmů je promořená, takže akorát ztrácíme dobu, kdy budou hráči imunní,“ zlobí se sparťanský trenér Josef Jandač.

Překvapilo vás rozhodnutí ministra zdravotnictví Prymuly přerušit na čtrnáct dní veškeré sportovní soutěže včetně hokeje?

Ani ne, protože je víc věcí, které dlouhodobě nedávají smysl. Nejsem epidemiolog, ale přijde mi, že ta rozhodnutí jsou náladová. Jeden den si řekneme, že budeme hrát na dva týdny bez diváků a uvidíme. Jenže po pár dnech se všechno mění. Opatření by se přece měla dělat s nějakou vizí a počkat si na výsledek. Vzpomínám si na další nárazové kroky.

Například?

Třeba na jaře současný ministr zdravotnictví prohlásil, že se na dva roky zavřou hranice, ale pár dní nato řekne, že je potřeba se promořit. Jednou je to černá, podruhé bílá. Přijde mi to nahodilé podle situace a nálady.

Nebojíte se, že o vás lidé řeknou, že situaci zlehčujete?

To určitě nechci, ale pokud jde o hokej, tak v extralize jsou všechny mančafty promořené, a hraje se navíc bez diváků. Tak proč hokej paralyzovat, když většina lidí bude dřepět doma a můžou se aspoň dívat na hokej v televizi. Já ani nevím, jestli budeme moct trénovat.

A když ne?

Tak to bude průšvih. Všechno se zastaví. Nerozumím tomu, proč bychom nemohli aspoň trénovat. Nevím, jak jinde, ale ve Spartě měli covid téměř všichni. Jestliže mám imunitu, nemůžu to chytit a nemůžu ani nikoho nakazit, tak proč bych nemohl v uzavřené společnosti trénovat nebo hrát? Je to šitý horkou jehlou. Někdo se ráno vzbudí a řekne: Tak a teď uděláme tohle. Takhle mi to prostě přijde.

Je reálné prosadit, aby hrály alespoň týmy, které jsou po karanténě?

Jasně, týmy, které si tím neprošly, ať jsou mimo hru, Ale proč zbytek? Vždyť je stejně prázdná hala. Takhle jsme hráli naposledy ve Varech. Oni prošli karanténou, my taky... To samé Budějovice, Plzeň, Brno, Vítkovice, Liberec... Některé týmy tím prošly dokonce dvakrát. Proč to tedy celý zastavovat? Pro profesionálního sportovce, který z toho vypadne, je to hrozný. Znovu nastartovat motory... Vždyť to je o zranění. I ta hlava musí nějak fungovat. Hlava je hodně důležitá.

A pak je to také o financích. Když se nebude hrát, tak kluby asi nebudou platit stoprocentní platy.

Prachy až v první řadě. To je samozřejmé. Bez peněz se hokej může zbortit jako domeček z karet. Pro majitele klubů a partnery, kteří do toho rvou peníze každým rokem, je to tragédie. V každém regionu jsou srdcaři, kteří do toho dávají prostředky, mají za to reklamu, a teď se to celé rozsype. Celé je to špatně.