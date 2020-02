Jandačova premiéra ve svátečním: Sparta opět vzdá hold speciálními dresy

Praha Rok co rok přichází hokejová Sparta s originálními trikoty na počest záchranných složek. Ani tato sezona není výjimkou – letošní jedenáctý ročník dobročinné akce Sparta vzdává hold připomíná práci kriminalistů speciálním dresem s motivem otisku prstu. Návrat trenéra Josefa Jandače na lavičku pražského klubu tak ve středu dostane zvláštní punc.

Sparťané se při minulých ročnících tradiční akce oblékli do mnoha různých podob dresů – od vojenských uniforem přes hasičské kombinézy až po reflexní záchranářské mundúry. Pokaždé podle toho, na koho byl aktuální ročník zaměřený.

V nadcházejícím domácím dvojzápase (ve středu proti Hradci Králové a v neděli proti Karlovým Varům) pak bude černobílý dres vzdávat hold kriminalistům. Akce však bude znovu věnována všem záchranným složkám, jejichž členové budou mít zároveň na obě utkání symbolické vstupné.

Pro ostatní fanoušky bude před O 2 arenou k vidění technika záchranářů, výtěžek z prodeje speciálních dresů poputuje na dobročinné účely.

Sportovním specifikem středečního duelu mezi Spartou a Hradcem pak bude návrat trenéra Josefa Jandače na střídačku pražského klubu. Po odvolání německého kouče Uweho Kruppa před dvěma týdny převzal mužstvo Miloslav Hořava, který si posléze přibral coby sobě rovného spolupracovníka Jandače, někdejšího trenéra reprezentace.



43. kolo hokejové extraligy HC Sparta Praha - HC Kometa Brno, 2. února 2020 v Praze. Trenér Sparty Miloslav Hořava.

„Nabídka přišla na závěr sezony, kdy je to plné adrenalinu, emocí, přesně to, proč to člověk dělá,“ zdůvodňoval Jandač, proč kývl Spartě i přes původní rozhodnutí dokončit sezonu bez angažmá. „Cítil jsem eminentní zájem. A tím, že mě v Rusku vyhodili v září, tak jsem odpočatý.“