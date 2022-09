Je čas být doma s rodinou. Chára ukončil karéru, místo basketbalu se svými 206 centimetry exceloval v hokeji

V mládí musel poslouchat narážky na to, aby raději hrál basketbal nebo volejbal. Tedy, kdyby jen v mládí.

Když v osmnácti přišel z Trenčína do Prahy a nahlédl do sparťanské šatny, nebylo to o moc jiné. V české nejvyšší soutěži nakonec 206 centimetrů vysoký kolohnát odehrál jediné utkání.

Předtím 20 v juniorce, do které se nevešel v rodném městě. „Byl samá ruka, samá noha. Zároveň jsem ale z něho cítil vůli, charisma, které musíte mít. A pro mě to bylo více než talent od přírody. Věděl jsem, že to může někam dotáhnout,“ rozpovídal se v úterním rozhovoru pro Sportnet.sk první juniorský Chárův kouč Jindřich Novotný.

„První, co chci udělat, je poděkovat svému trenérovi z juniorského béčka a také skautům NHL, kteří ve mě věřili,“ zaznělo ve stejný den – v dalekém Bostonu – naopak z úst Cháry.

Svými slovy jen potvrdil, co pronesli Novotný a desítky dalších hokejistů, trenérů, expertů: „Přirozený, leč skromný vůdce, který by se pro svůj tým roztrhal.“

Důvody lze hledat na místech, na která v dnešní době mnozí zapomínají – ve výchově v rodině.

Otec Zdeněk býval zápasníkem, několikanásobným československým šampionem ve své váze. Obrovitému synovi předal geny bojovníka. Zároveň mu ale také vštěpoval: „Buď hráčem, ne rváčem.“

Tak úplně mu jeho přání nevyšlo, tedy pokud se na to člověk nepodívá optikou, že Zdeno Chára nakonec zvládl obojí. Ostatně posuďte sami:

Jen osm na Slovensku narozených hráčů nasbíralo v NHL více bodů než on (680), pochopitelně žádný bek. Druhý mezi obránci Ľubo Višňovský stihl 495 bodů.

Ještě v uplynulé sezoně byl Chára se 14 body (2 + 12) v 72 zápasech třetím nejproduktivnějších reprezentantem našich východních sousedů ve slavné lize.

Bojovník, který si vše vydřel

Zároveň v NHL dle specializovaného webu Hockeyfights.com stihl 76 bitek. Že většinu z nich dokázal vyhrát, není třeba dodávat.

A pozor, kdo někdy stál na bruslích, potvrdí, že výška při pěstních soubojích na ledě rozhodně nemusí být automaticky výhoda.

Chára díky hodinám koňské dřiny, díky nimž byl často přirovnávám k podobně vychovanému Jaromíru Jágrovi, postupně zesílil, což se následně projevilo například i ve tvrdosti jeho střely. Žádný hráč v nejvyšší zámořské soutěži nevypálil puk větší rychlostí (175 km/h) než on.

„Pokud se mě zeptáte, co nejraději dělal ve volném čase mimo tréninky, tak vám odpovím, že jen dřel a dřel, aby se dostal výkonnostně na ještě vyšší laťku. Dnes už dávno vnímám jako obrovskou čest, že jsme spolu mohli hrát,“ zavzpomínal na společné působení v zámoří útočník Žigmund Pálffy. Jeden z oněch osmi produktivnějších Slováků v NHL.

Jen to světové zlato chybí

Společně se potkávali také na reprezentačních srazech. Ani tam si nevedl zle. Na zlatém šampionátu 2002 Chára kvůli klubovým povinnostem v Ottawě chyběl, doma má i tak dvě stříbra – 2000 a 2012.

Na druhém z těchto MS byl už coby pětatřicátník vyhlášen nejlepším obráncem turnaje, dostal se i do All Star týmu. O čtyři roky později byl členem stříbrného výběru na Světovém poháru.

V té době už měl doma prsten za vítězství ve Stanley Cupu, který v roce 2011 zvedl nad hlavu coby vůbec první kapitán ze zemí bývalého východního bloku. Už o dva roky dříve obdržel od novinářů a trenérů James Norris Memorial Trophy pro nejlepšího beka NHL.

V obou případech coby kapitán „bostonských medvědů“. Výše zmíněný symbolický dres týmu, který má ve znaku největšího pozemského predátora, oblékl také v úterý. S milovaným týmem podepsal poslední, jednodenní kontrakt. Nechybělo ani kapitánské „céčko“ na hrudi.

„Když jsem jako malý začal hrát hokej, nikdy jsem si nepředstavoval, že mi jednou bude tleskat za 24letou kariéru v NHL zaplněný sál,“ neobešlo se loučení bez emocí.

Zvláště když dle mnohých by klidně mohl zvládnout i sezonu číslo 25.

„Biologický věk těla nemůžete popřít. Ale to nebyl ten hlavní důvod mého rozhodnutí... Vycházelo z mé rodiny. Když mi řeknete, že něco nemohu udělat, ujistím se, že to udělám. Na věku nezáleží. O to nejde. Nastal ale čas být doma se svojí rodinou,“ zamával následně naposledy do kamer coby hokejista a zamířil vstříc svým nejbližším coby legenda, která nejen slovy, ale i činy dokázala, že nic není nemožné...