Je to hnus, je to fakt ošklivý, řekl ve studiu ČT Antoš. Teď věří v nakopnutí, Pešán sbírá dle něj zkušenosti

Během zápasu s Dánskem leckoho možná zaskočil, jiného zase potěšil upřímností. „Je to hnus, je to fakt ošklivý,“ odsoudil Milan Antoš hru hokejové reprezentace. Češi se i přes potíže probojovali do čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem a Antoš očekává, že začnou konečně šlapat.

Trenéři proti Slovákům v zápase „o nic“ posadili tahouny Hronka, Vránu, Kubalíka a Kováře. Máte pro to pochopení?

Z jedné strany ano, chtějí je mít čerstvé a odpočaté na čtvrtfinále, ačkoliv tam je den volna. Je to věc každého trenéra. Neříkám, že bych udělal to samé, jiní trenéři by to třeba také udělali jinak, protože je někdy lepší, aby hokejisté hráli, ale záleží na domluvě v týmu.

Nepromrhal ale Pešán poslední příležitost sladit tým? Celé mistrovství hledá optimální sestavu.

No jo, je to tak. Ale myslím, že trenéři dobře vědí, s jakou sestavou do čtvrtfinále půjdou, mají jasno a pokud se někdo nezraní, nic měnit nebudou. Tím to hasne, asi nemělo smysl tavit opory v zápase, který nic neřešil.

Takže pro náhradníky, kteří hráli proti Slovensku, se stejně nic nezmění?

Myslím, že ne. Už je rozhodnuto, jen tu sestavu ještě nezveřejnili.

Co říct k zápasu se Slováky?

Byl to přátelák a uvědomovaly si to obě strany. Sešly se a tu nutnost odehrály. Moc se nehledělo na chyby, někteří kluci určitě sami cítili, že ve čtvrtfinále nenastoupí, tak alespoň odehráli zápas se Slováky.

Česko půjde ve čtvrtfinále proti Finům. Lepší možnost než Američané?

Neřekl bych, osobně nedokážu posoudit výhody a nevýhody, zmínil bych jediné: s Finy hrajou Češi pravidelně, znají je a budou si na ně věřit. Američané by byli velká neznámá.

Jak na vás česká reprezentace působila v základní skupině?

Rozháraně. Pořád čekám, kdy se objeví něco jasného. Tipoval jsem, že máme silný a dobrý tým, ale to jsem viděl jen v osmi minutách proti Švédsku. Jinak se mužstvo hledá.

Řekl byste, že Česko dostala do čtvrtfinále jedna povedená třetina se Švédy?

To ne, český tým postoupil, protože porazil soupeře, které porazit měl. To bylo klíčové. Ano, některé zápasy byly špatné, některé třetiny ještě horší než špatné, ale šlo o postup. Mistrovství nejde odehrát tak, že do něj vstoupíte a hned hrajete nejlepší hokej. Myslím však, že tenhle tým může hrát pohledově ještě mnohem lépe.

Během zápasu s Dány jste ve studiu ČT řekl, že to je hnus. Přetrvává ve vás ta pachuť pořád?

Tak druhá třetina s Dánskem opravdu byla strašná, nebyla ke koukání. Marně jsem hledal, co by mě nadchlo, tam nic nebylo! Nic. Alespoň ve třetí třetině někdo začal bruslit, trochu kombinovat...

Milan Antoš

Co musí Češi do čtvrtfinále vylepšit?

Určitě oslabení, ta jsou špatná. Dostáváme v nich pořád stejné góly, nahrávka přes osu a střela. Oslabení jsou to nejpodstatnější. A přesnost střelby, ale to je furt dokola.

Jak na vás působí trenér Pešán? Dost míchá sestavou, v prvním zápase proti Rusku nechal sedět útok Lenc, Stránský, Špaček...

To nebyl dobrý tah, no. Jinak je to jeho první mistrovství, sbírá zkušenosti, snaží se taktizovat. Konkrétní hodnocení zatím opravdu nemám, sám si to dávám v hlavě dohromady.

Myslíte, že prvotní zkušenost s mistrovstvím trenéra tak zaskočí?

Určitě! Vždyť Pešán je trenér z extraligy. Ani jako hráč nemá velké zkušenosti z reprezentačních turnajů. Když nezažil velké zápasy jako hráč, musí je sbírat jako trenér až teď.

Překvapilo vás, když trenéři přesunuli Vránu na pravé křídlo, ač v NHL hraje roky vlevo, a Chytila dali na křídlo přesto, že v NHL si už zvykl a centra? Nevystavují hráče situacím, na které nejsou zvyklí?

Ano, je to nezvyklý krok. Když hrajou v NHL na nějaké pozici, vždycky je lepší využít jejich potenciál na postu, na kterém hrají dlouhodobě. Zároveň je to ale nějaká reakce, sestava se pořád mění a určitě to hráčům nepřikázali. Vzniká to po nějaké debatě, trenéři se hráčů ptají, jestli to zvládnou.

Jak na vás působí Jan Kovář jako lídr?

V důležitých momentech hraje dobře. Celkově si myslím, že to je jako s týmem. Hledá se rytmus hry, není to hrůzostrašné, ale pořád to není nic, z čeho bych řekl wow. Je to dané tím, že hra neklape, jak by všichni chtěli.

Věříte, že proti Finům nastoupí lepší český tým?

Myslím, že ano, nevidím jediný důvod, proč by neměl. Je to zápas o všechno a hráči se na to připravovali.