Jedničkou draftu NHL se stal Lafreniére, na Čechy se doposud nedostalo

Pořadí v 1. kole draftu NHL 2020: Jméno, Klub NHL, Stávající klub

1. Alexis Lafreniére (Kanada, LK), New York Rangers, Rimouski Oceanic (QMJHL)

2. Quinton Byfield (Kanada, C), Los Angeles Kings, Sudbury Wolves (OHL)

3. Tim Stützle (Německo, LK), Ottawa Senators, Adler Mannheim (DEL)

4. Lucas Raymond (Švédsko, LK), Detroit Red Wings, Frolunda HC (SHL)

5. Jake Sanderson (USA, O), Ottawa Senators, U.S. NTDP (USHL)

6. Jamie Drysdale (Kanada, O), Anaheim Ducks, Erie Otters (OHL)

7. Alexander Holtz (Švédsko, PK), New Jersey Devils, Djurgardens IF (SHL)

8. Jack Quinn (Kanada, PK), Buffalo Sabres, Ottawa 67's (OHL)

9. Marco Rossi (Rakousko, C), Minnesota Wild, Ottawa 67's (OHL)

10. Cole Perfetti (Kanada, C), Winnipeg Jets, Saginaw Spirit (OHL)

11. Jaroslav Askarov (Rusko, B), Nashville Predators, SKA-Neva (VHL)

12. Anton Lundell (Finsko, C), Florida Panthers, HIFK (Liiga)

13. Seth Jarvis (Kanada, C), Carolina Hurricanes, Portland Winterhawks (WHL)

14. Dylan Holloway (Kanada, C), Edmonton Oilers, Wisconsin Badgers

15. Rodion Amirov (Rusko, C), Toronto Maple Leafs, Ufa (KHL)

16. Kaiden Guhle (Kanada, O), Montreal Canadiens, Prince Albert Raiders (WHL)

17. Lukas Reichel (Německo, LK), Chicago Blackhawks, Eisbaren Berlin (DEL)

18. Dawson Mercer (Kanada, C), New Jersey Devils, Chicoutimi Sagueneens (QMJHL)

19. Braden Schneider (Kanada, O), New York Rangers, Brandon Wheat Kings (WHL)

20. Šakir Muchamadulin (Rusko, O), New Jersey Devils, Ufa (KHL)

21. Jegor Činakov (Rusko, PK), Columbus Blue Jackets, Omsk (MHL)

22. Hendrix Lapierre (Kanada, C), Washington Capitals, Chicoutimi Sagueneens (QMJHL)

23. Tyson Foerster (Kanada, PK), Philadelphia Flyers, Barrie Colts (OHL)

24. Connor Zary (Kanada, C), Calgary Flames, Kamloops Blazers (WHL)

25. Justin Barron (Kanada, O), Colorado Avalanche, Halifax Mooseheads (QMJHL)

26. Jake Neighbours (Kanada, LK), St. Louis Blues, Edmonton Oil Kings (WHL)

27. Jacob Perreault (Kanada, PK), Anaheim Ducks, Sarnia Sting (OHL)

28. Ridly Greig (Kanada, C), Ottawa Senators, Brandon Wheat Kings (WHL)

29. Brendan Brisson (USA, C), Vegas Golden Knights, Chicago Steel (USHL)

30. Mavrik Bourque (Kanada, C), Dallas Stars, Shawinigan Cataractes (QMJHL)

31. Ozzy Wiesblatt (Kanada, PK), San Jose Sharks, Prince Albert Raiders (WHL)