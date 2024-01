Hudáček v Kladně? Politiku nechci řešit, vidění světa je každého věc, míní Smoleňák

Určitě i proto, že právě Smoleňák se na jeho příchodu výrazně podílel. Slovenský gólman měl před časem nakročeno právě do Hradce, odpor k jeho postoji k ruské agresi na Ukrajině ale vedení Mountfieldu odradil.

Proč právě on?

Jmen moc nebylo. My jsme bohužel přišli o Brízgalu, který nás držel dlouho, a s jeho návratem to nebude nic jednoduchého. Museli jsme něco vymyslet, padala tam různá jména, vyšel z toho Hudy a věřím, že právě on nám pomůže. Potřebujeme dva vyrovnané gólmany, nejenom Bowa. Vždyť já ani nevím, kdo je naše trojka, proto bylo potřeba něco udělat co nejrychleji.

Hradec s ním jednal také, ale pro jeho postoje a negativní postoj fanoušků od jeho angažování upustil.

Já koukám na nás, na Kladno a na to, abychom vyhrávali zápasy. Politiku vůbec neřeším. Vidění světa je každého věc a já řeším nás. Kdybych měl hrát jen s těmi, kdo má stejný politické vidění jako já, tak by týmy, kde jsem hrál, vypadaly úplně jinak. Pro mě je důležité, že přijde a že nám chce pomoct. A já věřím, že nám pomůže.

Existovala možnost, že nastoupí už v Hradci?

To neřeším. Až bude připraven, tak na to vlétne a opravdu věřím, že nás posune o krok dál. My nemůžeme dostávat tolik gólů, protože jich na druhé straně tolik nedáváme.

Brankář Július Hudáček v kladenském dresu

V Hradci jste měli naději na úspěch, ale prohráli jste. Co vám k němu chybělo?

Musím zopakovat, že to je už několikátý zápas, kdy jsme prohráli o gól nebo o dva. Opět neproměňování šancí a totální nedůraz u naší brány a v našem pásmu. My stojíme před naší brankou a koukáme, jak nám soupeř dává góly. Vidím totální nechuť v blokování střel a k tomu i další věci...

Byla to patnáctá prohra z posledních sedmnácti utkání, co k tomu říct?

Na to se nekoukám, mě zajímá, co bylo teď a co bude zítra.

Teď vám nevyšla ani závěrečná hra bez brankáře, byli jste většinou za brankou a střely nepřicházely, sehrál to Hradec dobře?

To nebylo o nich, ale o nás. Nejsme důrazní nejen v našem obraném pásmu, ale ani v tom útočném. Chybí zarputilost a touha se poprat na obou stranách hřiště.

Kladenský kapitán Radek Smoleňák

Jak se na tom podílí fakt, že vám chybí šest až sedm hráčů?

Takhle naše zápasy vypadají celou sezonu. My nemáme tak široký kádr a když někdo vypadne, je to pro nás ztráta. Přitom teď musíme sbírat body, abychom se trochu uklidnili.