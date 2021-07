‚Ohňostroj selhal.‘ Fanoušci oplakávají lotyšského brankáře, kterého zabila pyrotechnika

Smrt 24letého gólmana Matisse Kivleniekse zasáhla hokejový svět. Ale až záznamy tísňového volání přinesly mrazivou výpověď toho, jak zlé to na místě nešťastné události v michiganském Novi bylo. Mladému Lotyši se stala osudnou tragédie ze svatební hostiny v domě jeho brankářského trenéra. Naprosto zdrcení jsou jeho spoluhráči včetně nejbližšího přítele a konkurenta z Columbusu Elvise Merzlikinse.

Dům patřil Manny Legacemu, někdejšímu brankáři Detroitu a nynějšímu kouči gólmanů v Columbusu, jenž tu pořádal svatební hostinu pro vdávající se dceru Sabrinu. Jako zdravotní sestra ostatně přispěchala Kivlenieksovi na pomoc, než dorazila policie i záchranáři.

Deník Detroit Free Press přinesl záznamy z osudného večera, které mapují, co se odehrávalo krátce potom, kdy Kivleniekse na oslavě zasáhl přímo do hrudi špatně odpálený ohňostroj. Několik oslavenců pochopitelně okamžitě volalo 911.

„Ohňostroj selhal,“ odpověděl volající.

„A je při vědomí?“ optala se dispečerka.

„Je při vědomí, je při vědomí.“

Další telefonát už byl mnohem podrobnější. „Máme tu člověka zasaženého ohňostrojem. Prosím, můžete sem rychle někoho poslat?“

„Ano, už o té události víme. Je při vědomí a mluví s vámi?“

„Dýchá, máme tu zdravotní sestru.“

„Pomoc už je na cestě, zůstaňte na místě.“

Už za čtyři minuty a 38 vteřin byli v domě záchranáři, kteří Kivleniekse převezli do nejbližší nemocnice, kde ovšem gólmana prohlásili za mrtvého.

Původní příčinou smrti mělo být uklouznutí a pád na zem poté, co měl Kivlenieks před neřízeným ohňostrojem prchat z vířivky. Pondělní pitva ukázala, že utrpěl fatální zranění srdce a plic v důsledku výbuchu zábavní pyrotechniky.

Kivlenieksovu hruď totiž zasáhly smrtící projektily o velikosti tří palců, v přepočtu zhruba sedm a půl centimetru. Tedy nejvyšší možná „ráže“ povolená k prodeji běžnému spotřebiteli ve státě Michigan.



Na veselce byl přítomen i další lotyšský gólman a spoluhráč z Columbusu Blue Jackets Elvis Merzlikins. Chvíle společné radosti z nádherné svatby vyvedené v havajských kulisách vystřídal pocit bezmoci a minuty hrůzy, během nichž přišel o blízkého přítele. Zdrcený je jistě i Legace, který oba velké kamarády a své svěřence pozval. A zdá se, že ještě bude mít co vysvětlovat.

„Na základě zjištěných skutečností chceme znovu vyslechnout svědky události a vytvořit celý obraz toho, co se doopravdy stalo,“ řekl policejní důstojník Jason Meier listu Columbus Dispatch. Ačkoliv připustil, že na místě nedošlo k nelegální činnosti.



Policie zatím nepotvrdila Legaceho přítomnost během onoho tragického momentu, ani totožnost muže, který s odpalovací trubicí manipuloval.

Sklíčený Merzlikins teď trýznivě oplakává zesnulého kamaráda. „Můj malý bratříček, co na to říct... Opravdu jsem tě měl rád. Strávili jsme spolu večery u Call of Duty se spoustou piva a dobrot. Byl jsi bráška i pro mou ženu a rodinu,“ napsal v obsáhlém statusu na Instagramu. Zároveň se podělil o poslední vzpomínku z tragického večera.

„Budeš mi moc chybět. Náš poslední basketbalový zápas jsme odehráli v bazénu. Užili jsme si to, než jsi nás hned potom nadobro opustil,“ dodal Merzlikins.

Byli to velcí kamarádi od chvíle, kdy Merzlikins přišel do zámoří. Byť je starší, služebně zkušenější byl Kivlenieks. „On si musel cestu v zámoří vyšlapat od začátku. Prošel tam mládeží i farmami. To Elvis měl zprvu kariéru ve Švýcarsku, než jsme ho podepsali. Ohromně si rozuměli. Když se tihle dva kluci objevili na soupisce pro NHL, postupně jsme zjistili, že lidé z Lotyšska začali vstávat pozdě v noci, aby viděli zápasy Columbusu. Pomáhali zpopularizovat hokej v zemi,“ líčí skaut Columbusu Milan Tichý.

Nad ztrátou nadějného gólmana s číslem 80 teď truchlí spoluhráči, klub i fanoušci. Mezi prvními dával o smrti přítele vědět bývalý kapitán Columbusu Nick Foligno, jenž byl před uzávěrkou přestupů po letech vyměněn do Toronta. „Nebe získalo moc dobrého gólmana a ještě lepšího člověka... Jen příliš brzy. Odpočívej v pokoji, Kivi.“

Skon 24letého gólmana zasáhl i do finálové série Stanley Cupu. Nájezdy soupeře před ním často bránil současný bek Tampy David Savard a ještě letos s ním seděl v kabině, než přišel trejd k šampionům NHL.



„Hráli jsme spolu hodně, hodně dlouho. Tohle jsou extrémně smutné zprávy. Ten kluk nám byl dost blízko, cestoval s námi celý rok. A teď? Bylo to brutální probuzení do rána. Matiss byl dobrý kluk se spoustu talentu, který měl být pevným článkem mužstva Columbusu už příští rok nebo v budoucnu,“ míní Savard.

Nešťastný byl i generální manažer Florida Panthers Bill Zito, jenž stál u Lotyšova podpisu v roce 2017 coby tehdejší asistent generálního manažera. „Když jsem se ráno dozvěděl o Matissově smrti, rozbolelo mě srdce. Rodina Panthers se připojuje ke smutečním kondolencím jeho rodině, spoluhráčům a rodině Blue Jackets v těchto neuvěřitelně těžkých časech,“ řekl Zito.



U Blue Jackets jej skutečně měla čekat zářivá budoucnost. Před měsícem se na mistrovství světa podepsal 38 úžasnými zákroky pod historicky první vítězství Lotyšska nad Kanadou. I to byl jeden z důležitých krůčků, který mu měl pomoci k posunu v klubové hierarchii brankářů a nastartovat jeho výraznější stopu v NHL.

Ostatně se o tom bavili jen pár dní před tragédií v Novi s Merzlikinsem i koučem Legacem. „Shodou okolností teď budou velké mítinky vedení klubu, kde by se to určitě rozebíralo,“ říká Milan Tichý.

Kivlenieks ale na osm zápasů v nejlepší lize světa už bohužel nenaváže.